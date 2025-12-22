Количество ЦОД гиперскейлеров выросло с 2018 года почти втрое

Согласно данным Synergy Research Group за III квартал 2025 года, в мире насчитывается уже 1297 ЦОД гиперскейлеров, что почти втрое больше, чем в начале 2018 года. При этом их общая мощность увеличилась более чем в четыре раза, поскольку средний размер ЦОД продолжает расти.

Аналитики отметили, что рост основных показателей рынка резко ускорился после запуска ChatGPT в конце 2022 года благодаря росту инвестиций в области ИИ. За последние три года ежеквартальные капитальные затраты гиперскейлеров выросли почти на 180 %, достигнув в III квартале $142 млрд. Фактические мощности росли почти такими же темпами — на 170 % каждый квартал. Благодаря этому доля США на мировом рынке с точки зрения мощностей выросла за три года с 52 до 55 %, укрепив их доминирующее положение.

Исследование Synergy Research Group основано на анализе инфраструктуры ЦОД 21 крупнейших в мире компаний в сфере облачных и интернет-сервисов, включая крупнейших операторов в сфере SaaS, IaaS, PaaS, поисковых систем, социальных сетей, электронной коммерции и игр. Лидируют в рейтинге провайдеры облачных сервисов Amazon, Microsoft и Google, обладающие самой обширной инфраструктурой ЦОД как в США, так и за их пределами. На них приходится 58 % всех мощностей ЦОД гиперскейлеров. За ними следуют Meta✴, Alibaba, Tencent, Oracle, Apple, ByteDance, а затем другие, менее крупные гиперскейлеры.

Прогноз Synergy Research Group в значительной степени основан на отслеживании планов гиперскейлеров по строительству ЦОД. В настоящее время в базе данных Synergy насчитывается 770 объектов, находящихся на различных этапах планирования, строительства или оснащения. Аналитики отметили увеличение в минувшем квартале темпов роста по количеству введённых ЦОД, эксплуатационной мощности, связанными с ними капитальным затратам, доходам компаний и доходам от облачных сервисов. Также аналитики отметили увеличение количества будущих объектов.

Synergy пересмотрела свой пятилетний прогноз в сторону повышения по нескольким ключевым показателям, ожидая, что общая мощность ЦОД гиперскейлеров удвоится всего за двенадцать кварталов. Это «подчёркивает масштаб и скорость, с которой инвестиции в инфраструктуру, основанные на ИИ, меняют глобальные рынки облачных вычислений», — отметила компания.

