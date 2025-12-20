В этом году в США зафиксирована рекордная сумма сделок на рынке ЦОД

Согласно данным S&P Global Market Intelligence, за 11 месяцев этого года было заключено более 100 сделок в сфере ЦОД на рекордную сумму более $61 млрд, что превышает показатель за весь 2024 год в размере $60,8 млрд, пишет CNBC. Большинство сделок пришлось на США, на втором месте по их количеству находится Азиатско-Тихоокеанский регион.

При этом крупные компании всё чаще предпочитают обращаться к рынкам частного капитала за займами, а не финансируют строительство дорогостоящей инфраструктуры самостоятельно, отметили аналитики. Согласно данным S&P, объём выпуска долговых обязательств почти удвоился в этом году, составив $182 млрд по сравнению с $92 млрд в прошлом году. При этом Meta✴ и Google были одними из самых активных эмитентов. Meta✴ привлекла $62 млрд долговых обязательств с 2022 года, почти половину — в 2025 году. Google и Amazon привлекли $29 и $15 млрд соответственно. Крупные компании всё чаще сотрудничают с ИИ-лабораториями для приобретения активов с целью финансирования строительства, что ещё раз подчёркивает, насколько дорого обходится расширение ИИ-инфраструктуры.

Эта тенденция вызвала опасения у некоторых инвесторов, которые ставят под сомнение окупаемость ИИ-технологий, для внедрения и развития которых развёрнуто масштабное строительство ЦОД. Акции Oracle упали после сообщения о том, что Blue Owl Capital отказалась от сделки по поддержке строительства ЦОД стоимостью $10 млрд в Мичигане. Oracle опровергла это сообщение, но акции Broadcom, NVIDIA и AMD успели упасть. Индекс Nasdaq Composite потерял 1,81 %, показав худший результат почти за месяц. В S&P Global Market Intelligence считают, что опасения рынка по поводу ИИ и Oracle носят временный характер и вряд ли окажут «масштабное влияние» на строительство ЦОД и слияния и поглощения в ближайшем будущем.

Многие аналитики сохраняют оптимистичный настрой в отношении этого сектора. ING ожидает высокий уровень инвестиций в 2026 году, обусловленный достижениями в области ИИ и растущей государственной и частной поддержкой цифровых инноваций. «Развитие ИИ имеет две стороны: с одной стороны, оно вселяет оптимизм, например, в связи с ускорением развития медицины, а с другой — вызывает опасения, как правило, по поводу (общественной) безопасности», — сообщили CNBC в ING. «Поэтому сохраняется неопределённость в отношении монетизации технологии и бизнес-моделей. Вопросы о высоких уровнях инвестиций будут решены только в будущем, когда неопределённость уменьшится, а области применения технологии и её преимущества станут более ясными», — отметили аналитики.

S&P Global Market Intelligence ожидает более активной инвестиционной деятельности в сфере слияний и поглощений в сегменте ЦОД в 2026 году. При этом строительство новых ЦОД может временно замедляться из-за нехватки энергоснабжения, что делает уже построенные дата-центры более ценными. «Поскольку количество крупных компаний, занимающихся ЦОД, остаётся ограниченным, мы сможем наблюдать увеличение продаж активов компаниями, которые не рассматривают ЦОД как свой основной бизнес», — отмечают аналитики. Темпы строительства ЦОД в Европе, как ожидается, будут ниже, чем в других регионах, «но ещё предстоит выяснить, приведёт ли это к ажиотажу слияний и поглощений на фоне дефицита активов». ING прогнозирует пятикратное увеличение инвестиций в ЦОД в США, что значительно выше темпов роста в Европе. Также рост инвестиций наблюдается на Ближнем Востоке, где богатые страны Персидского залива хотят построить глобальный ИИ-центр.

