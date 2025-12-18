Blue Owl отказалась финансировать $10-млрд ЦОД Oracle для OpenAI Stargate — теперь Oracle надеется, что заплатит Blackstone

Инвестиционная группа Blue Owl Capital не намерена финансировать проект строительства ЦОД Oracle в городке Салин (Saline Township) в Мичигане. Проект создания кампуса дата-центров оценивается в $10 млрд, за строительство отвечают Oracle, Related Digital и OpenAI в рамках проекта Stargate, сообщает Datacenter Dynamics.

Кампус The Barn обеспечит IT-мощность в 1 ГВт, площадь составит более 100 га. Он будет включать три одноэтажных здания совокупной площадью более 51 тыс. м2. Предполагается использование системы охлаждения замкнутого цикла, чтобы сократить потребление воды. Строительство должно стартовать в начале 2026 года, хотя проект столкнулся с сопротивлением местных жителей. Отказался поддерживать его и крупнейший партнёр Oracle в сфере строительства дата-центров — компания Blue Owl.

По данным The Financial Times, Blue Owl вела переговоры с кредиторами и самой Oracle об инвестициях в ЦОД, но они зашли в тупик. По имеющимся сведениям, кредиторы настаивали на более жёстких условиях аренды и кредитования из-за «изменения рыночных настроений» в связи с масштабными инвестициями в ИИ-инфраструктуру. Также имелись опасения, связанные с растущим долгом Oracle.

На конец ноября долг компании составлял $105 млрд, это почти на $78 млрд больше, чем годом ранее. В сентябре Oracle искала кредиты на сумму порядка $38 млрд, в том же месяце она продала облигации на сумму около $18 млрд. По мнению экспертов KeyBanc Capital Markets, компании может потребоваться в долг до $100 млрд для финансирования строительства. Последние данные свидетельствуют, что в ситуацию вмешалась Blackstone, которая уже ведёт переговоры о вхождении в число финансовых партнёров проекта, но соглашение пока не подписано.

Сама Oracle сообщает, что партнёр по строительству Related Digital выбирал партнёра-инвестора из нескольких вариантов. Итоговые переговоры по сделке идут в соответствии с графиком и планом. Ранее Blue Owl уже поддержала проект строительства ЦОД Crusoe в Абилине (Abilene, Техас), он тоже сдаётся Oracle, а та, в свою очередь, предоставляет вычислительные мощности OpenAI. Также компания приняла участие в строительстве кампуса в Нью-Мексико.

Декабрь стал непростым месяцем для Oracle. После публикации финансовых результатов за последний квартал, недостаточно впечатливших инвесторов, стоимость акций компании упала приблизительно на 10 %. Вскоре появились данные о задержках некоторых проектов ЦОД для Stargate, хотя Oracle и опровергала данные.

По информации Bloomberg, облачные компании, включая Oracle, Microsoft и Meta✴ Platforms обязались потратить в совокупности $500 млрд на аренду ЦОД в ближайшие годы, астрономическая сумма, свидетельствующая о вере в ИИ-индустрию, причём в последние кварталы обязательства только росли. Будущие расходы по новым договорам аренды не будут отражаться в отчётах компаний, пока они не начнут платить по ним. В целом речь идёт о расходах на дата-центры, но также речь может идти об объектах вроде офисов и складов.

Только за три осенних месяца Oracle подписала договоры на $150 млрд, общие обязательства составили $248 млрд. После публикации планов Oracle инвесторы стали продавать её акции, считая, что компании скоро будет не хватать капитала. Хотя инвестиции в ИИ-индустрию растут, по мнению некоторых экспертов, Oracle служит исключением — её облачный бизнес довольно мал в сравнении с Amazon (AWS), Microsoft или Google, а сделка на $30 млрд с OpenAI в текущем году в некотором смысле ослабила компанию, поскольку теперь она стала отчасти зависима от одного крупного клиента.

При этом аренда дата-центра или вычислительных мощностей вместо строительства позволяет избежать многих выплат «вперёд». Например, Meta✴ арендует свой флагманский ЦОД Hyperion в Луизиане у специальной компании, которая и возьмёт на себя кредиты на многомиллиардное строительство, которое профинансирует в том числе и Blue Owl. Meta✴ обязалась потратить $58 млрд на аренду, которая ещё не стартовала. Это втрое больше, чем годом ранее.

Расходы на аренду воспринимаются иначе, чем капитальные затраты. Многие компании также готовятся потратить десятки миллиардов долларов на аренду, но их устойчивые денежные потоки позволяют инвесторам чувствовать себя увереннее. Так, ещё в 2023 году расходы Microsoft на аренду взлетели на фоне огромного спроса на вычисления со стороны партнёра компании — OpenAI. Google традиционно предпочитала иметь дата-центры в собственности, но в последние кварталы компания изменила планы, желая арендовать всё больше объектов. На сентябрь 2025 года она имела «портфолио» из будущих арендных обязательств на $42,6 млрд, в семь раз выше, чем в тот же период годом ранее.

