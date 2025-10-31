«Сарай» для ИИ: в Мичигане построят гигаваттный ЦОД The Barn для проекта OpenAI Stargate

Компании OpenAI, Oracle и Related Digital построят в городке Салин (Saline) в Мичигане кампус ЦОД The Barn мощностью более 1 ГВт. Это очередное расширение проекта Stargate. Строительство многомиллиардного кампуса начнётся в 2026 году, это часть усилий OpenAI и Oracle по развёртыванию 4,5 ГВт дополнительных мощностей Stargate в США.

Кампус площадью более 100 га будет состоять из трёх одноэтажных строений площадью более 51 тыс. м2, которые будут экологичными и энергоэффективными (стандарт LEED). Их оснастят замкнутыми системами охлаждения, ограничивающими потребление воды до уровня, сопоставимого с использованием водных ресурсов в офисном здании, говорят компании. DTE Energy готова на 100 % обеспечить проект электроэнергией, также застройщики профинансируют создание аккумуляторного хранилища. Генеральный подрядчик — компания Walbridge из Детройта. Related Digital, ответственная за строительство, является подразделением Related Companies.

Площадка получила имя The Barn (сарай или амбар) в честь исторического здания на её территории. Проект создаётся эксклюзивно для Oracle. На текущий момент для Stargate строятся площадки в Техасе, Вайоминге, Миссури и Висконсине. Новый проект — отражение стремления гиперскейлеров диверсифицировать доступ к источникам энергии. Салин находится на северо-востоке Мичигана приблизительно в 72 км от Детройта. Речь идёт о преимущественно сельском районе, при этом близко расположенном к крупным транспортным магистралям, с доступом к электро- и водоснабжению и рабочей силе.

Регион Великих озёр в США становится всё популярнее среди гиперскейлеров благодаря доступности и надёжности энергоснабжения, обширным земельным ресурсам и близости ключевых ВОЛС. В Мичигане Switch управляет крупным кампусом ЦОД в Гранд-Рапидс (Grand Rapids). В Индиане AWS завершила строительство первой очереди своего крупнейшего кластера Project Rainier. Microsoft достраивает в Висконсине свой «самый передовой ИИ ЦОД» Fairwater.

