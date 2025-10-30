Полмиллиона ускорителей Trainium2: AWS развернула для Anthropic один из крупнейших в мире ИИ-кластеров Project Rainier

AWS объявила о запуске одного из крупнейших в мире ИИ-кластеров Project Rainier. Фактически амбициозный проект представляет собой распределённый между несколькими ЦОД ИИ-суперкомпьютер — это важная веха в стремлении AWS к развитию ИИ-инфраструктуры, сообщает пресс-служба Amazon. Платформа создавалась под нужды Anthropic, которая буквально на днях подписала многомиллиардный контракт на использование Google TPU.

В рамках Project Rainier компания AWS сотрудничала со стартапом Anthropic. В проекте задействовано около 500 тыс. чипов Trainium2, а вычислительная мощность в пять раз выше той, что Anthropic использовала для обучения предыдущих ИИ-моделей. Project Rainier применяется Anthropic для создания и внедрения моделей семейства Claude. К концу 2025 года предполагается использование более миллиона чипов Trainium2 для обучения и инференса.

В рамках Project Rainier в AWS уже создали инфраструктуру на основе Tranium2, на 70 % превосходящую любую другую вычислительную ИИ-платформу в истории AWS. Проект охватывает несколько дата-центров в США и не имеет аналогов среди инициатив AWS. Он задуман как гигантский кластер EC2 UltraCluster из серверов Trainium2 UltraServer. UltraServer объединяет четыре физических сервера, каждый из которых имеет 16 чипов Trainium2. Они взаимодействуют через фирменный интерконнект NeuronLink, обеспечивающий быстрые соединения внутри системы, что значительно ускоряет вычисления на всех 64 чипах. Десятки тысяч UltraServer объединяются в UltraCluster посредством фабрики EFA.

Эксплуатация такого ЦОД требует повышенной надёжности. В отличие от большинства облачных провайдеров, AWS создаёт собственное оборудование и может контролировать каждый компонент, от чипов до систем охлаждения и архитектуру дата-центров в целом. Управляющие ЦОД команды уделяют повышенное внимание энергоэффективности, от компоновки стоек до распределения энергии и выбора методов охлаждения. Кроме того, в 2023 году вся энергия, потребляемая Amazon, полностью компенсировалась электричеством из возобновляемых источников. В Amazon утверждают, что в последние пять лет компания является крупнейшим покупателем возобновляемой энергии и стремится к достижению нулевых выбросов к 2040 году.

Миллиарды долларов инвестируются в ядерную энергетику и АКБ, а также крупные проекты в области возобновляе5мой энергетики для ЦОД. В 2024 году компания объявила о внедрении новых компонентов для ЦОД, сочетающих технологии электропитания, охлаждения и аппаратного обеспечения, причём не только для строящихся, но и уже для имеющихся объектов. Новые компоненты, предположительно, позволят снизить энергопотребление некоторых компонентов до -46 % и сократить углеродный след используемого бетона на 35 %.

Для новых объектов, строящихся в рамках Project Rainier и за его пределами, предусмотрено использование целого ряда новых технологий для повышения энергоэффективности и экоустойчивости. Некоторые технологии связаны с рациональным использованием водных ресурсов. AWS проектирует объекты так, чтобы использовать минимум воды, или вовсе не использовать её. Один из способов — отказ от её применения в системах охлаждения на многих объектах большую часть года, с переходом на охлаждение наружным воздухом.

Так, один из объектов Project Rainier в Индиане будет максимально использовать именно уличный воздух, а с октября по март дата-центры вовсе не станут использовать воду для охлаждения, с апреля по сентябрь в среднем вода будет применяться по несколько часов в день. Согласно отчёту Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли (LBNL), стандартный показатель WUE для ЦОД 0,375 л/кВт·ч. В AWS этот показатель равен 0,15 л/кВт·ч, что на 40 % лучше, чем в 2021 году.

