Сбой в работе AWS показал опасную зависимость мира от нескольких облачных гигантов из США

Масштабный сбой в работе облака AWS в понедельник коснулся множества сервисов по всему миру во многих секторах экономики и общественной деятельности. Инцидент вызвал разговоры о зависимости пользователей от крупных облачных провайдеров из США, необходимости повышения цифрового суверенитета и диверсификации рисков, сообщает Datacenter Knowledge. В компании объявили, что причина — в «эксплуатационном инциденте» в регионе us-east-1, именно там расположен крупнейший кластер ЦОД провайдера.

Облачный регион находится в т.н. «Аллее ЦОД» в Северной Вирджинии и состоит из 158 объектов общей мощностью 2,544 ГВт. По оценкам Amazon, более 90 % компаний из рейтинга Fortune 100 используют именно облачные сервисы AWS. Сбой стал крупнейшим инцидентом в работе интернета с тех пор, как в 2024 году из-за ошибки обновления Crowdstrike из строя по всему миру вышли миллионы систем Microsoft.

По словам IDC, последний инцидент демонстрирует, как масштабные вычисления могут привести к масштабным проблемам. Хотя предприятия в целом приняли идею отказа от собственной инфраструктуры ЦОД, происшествие привлекает внимание к необходимости диверсификации рисков. Это может привести к созданию распределённых архитектур, охватывающих несколько облачных регионов в рамках пакетного предложения одного провайдера, и более широкому использованию нескольких облаков разных провайдеров одновременно.

Эксперты обеспокоены зависимостью предприятий всего мира от американских гиперскейлеров — последствия инцидента носят трансграничный характер и касаются не только клиентов одного поставщика облачных сервисов. Многие уже задаются вопросом — стоит ли сохранять зависимость государственных учреждений, от налоговых служб государство до крупных банков службам, расположенным на другом побережье Атлантического океана. Европа так и не смогла избавиться от бремени американских гиперскейлеров, которые открыто признают, что даже не могут гарантировать суверенитет данных.

Как заявляют в британской Asanti Data Centres, многие организации активно приняли концепцию публичных облаков, но сбой показал, что может случиться, когда всё построено на одном фундаменте. Проблема затронула не только структуры, напрямую использующие сервисы AWS, но и всех остальных в цепочке поставок услуг. Большинство организаций ведут дела с клиентами AWS, в результате чего речь идёт о каскадном, общесистемном ущербе.

В IDC подчёркивают, что роль в купировании негативных эффектов от будущих инцидентов может сыграть ИИ. Хотя у AWS в целом довольно хорошая репутация среди пользователей, на устранение последствий инцидента потребовалось слишком много времени, поэтому возникают сомнения, сможет ли AWS поддерживать репутацию по мере роста бизнеса и усложнения технологий. ИИ может помочь, создавая агентов, способных заранее выявлять и устранять проблемы до того, как они негативно скажутся на клиентах.

Стоит отметить, что концентрация облачных ресурсов в одном месте может действительно крайне негативно сказаться на деятельности целых государств. Недавний пожар в южнокорейском ЦОД показывает, к каким катастрофическим последствиям для государственных услуг может привести консолидация облачных мощностей в одном месте. Более того, даже концентрация крупных ЦОД разных операторов в одном месте грозит тем, что сбой одного из них приведёт к проблемам у соседних. Особенно в случае ИИ ЦОД.

