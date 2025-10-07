Бэкапов нет, работа стоит, надежд мало: 858 Тбайт правительственных данных безвозвратно утеряны из-за пожара в ЦОД в Южной Корее

В Южной Корее продолжаются восстановительные работы в ЦОД Национальной службы информационных ресурсов (NIRS) Южной Кореи в Тэджоне, где 26 сентября произошёл масштабный пожар, который привёл к сбою в работе 647 государственных сервисов, пишет газета The Korea JoongAng Daily. В результате пожара утеряно множество важных данных, для которых не делались бэкапы, так что некоторые подразделения теперь вынуждены по крупицам собирать сохранившуюся информацию.
Как стало известно, из-за пожара была уничтожена правительственное облачное хранилище G-Drive (никак не связано с Google). Утеряно 858 Тбайт данных примерно 750 тыс. госслужащих. Платформа является обязательной для хранения документов и других файлов госслужащих. Каждому сотруднику на эти цели было выделно порядка 30 Гбайт пространства.
По словам NIRS, из-за большой ёмкости и низкой производительности системы внешние резервные копии не создавались, что привело к безвозвратной потере данных. В Министерстве внутренних дел и безопасности Южной Кореи пояснили, что структура G-Drive не позволяет создавать внешние резервные копии, хотя данные большинства систем подлежат резервному копированию в хранилище в этом же ЦОД и на ещё одном физически удалённом объекте.
В свою очередь, Data Center Dynamics со ссылкой южнокорейские СМИ сообщил, что G-Drive была одной из 96 полностью уничтоженных в результате пожара систем. Вместе с тем, у остальных 95 систем сохранились резервные копии данных в онлайн- или офлайн-форматах. Некоторые департаменты не пользовались G-Drive, но те, кто использовал, столкнулись с серьёзными проблемами. Сильнее всего пострадало Министерство управления персоналом, издавшее распоряжение хранить всю документацию исключительно на G-Drive. Сейчас оно собирает все оставшиеся на ПК чиновников файлы, а также почтовые сообщения, официальные документы и даже распечатки.
Министерство внутренних дел и безопасности Южной Кореи отметило, что официальная отчётность также хранится в правительственной системе OnNara и может быть восстановлена после возобновления её работы. «Заключительные отчёты и официальные документы, представленные правительству, также хранятся в OnNara, поэтому это не полная потеря данных», — заявил директор по государственным услугам Министерства внутренних дел и безопасности Южной Кореи.
К прошедшим выходным удалось восстановить лишь 115 из 647 пострадавших сервисов. Ожидается, что полное восстановление займёт около месяца. Правительство заявило, что будут предложены альтернативные варианты на замену наиболее важных сервисов.
