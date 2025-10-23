Умение Альтмана играть на самолюбии руководителей позволило OpenAI заключить сделки на сотни миллиардов долларов

Глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) оказался умелым стратегом. Чтобы обеспечить компанию чуть ли не бесконечными вычислительными мощностями, он организовал целую серию сделок на сотни миллирдов долларов, натравив друг на друга гигантов Кремниевой долины. Альтман сыграл на их самолюбии и желании нажиться на будущем росте OpenAI. Все они теперь делают ставку на успех стартапа, который пока невероятно далёк от прибыльности, пишет The Wall Street Journal. Но выйти из игры они уже не могут — OpenAI должна выжить любой ценой. А NVIDIA даже готова расплатиться по долгам OpenAI, если что-то пойдёт не так.

За последние два месяца цены на акции Oracle, NVIDIA, AMD и Broadcom резко взлетали вверх после объявления о сделках, связанных с OpenAI. В общей сложности их рыночная стоимость выросла на $630 млрд в первый день торгов после этих объявлений. Каждый раз за этим следовал более масштабный рост акций технологических компаний, способствуя росту фондового рынка США до рекордных высот.

«Самые успешные люди, которых я знаю, верят в себя почти до самообмана», — написал в 2019 году Альтман в блоге «Как достичь успеха», а затем добавил: «Одной веры в себя недостаточно — нужно ещё и уметь убеждать других в своей вере».

В этом году OpenAI планирует получить выручку в размере $13 млрд, что несопоставимо со счетами на $650 млрд, которые компания получит только в рамках сделок с NVIDIA и Oracle, согласно подсчётам The Wall Street Journal. С учётом соглашений с AMD, Broadcom и другими провайдерами облачных услуг, такими как Microsoft, общая сумма затрат приближается к $1 трлн. Обязательства на такие объёмы поставок чипов и километровых ЦОД до того, как OpenAI сможет себе это позволить, вызывают опасения, что энтузиазм в отношении ИИ превращается в пузырь, зависящий от успеха всего одной компании. Некоторые партнёры даже помогают OpenAI оплачивать свои чипы, заключая циклические сделки.

В прошлом году Альтман спросил гендиректора Microsoft Сатью Наделлу (Satya Nadella), готова ли его компания инвестировать не менее $100 млрд в создание новых ЦОД OpenAI в рамках будущего проекта Stargate. Тот ответил отказом. Такой же ответ он получил от TSMC. Последней он представил проект стоимостью $7 трлн по строительству новых заводов по производству микросхем по всему миру. Ситуация изменилась, когда Альтману удалось заручиться поддержкой гендиректора SoftBank Масаёси Сона (Masayoshi Son). Сон согласился возглавить проект стоимостью $500 млрд.

После объявления Белого дома США о поддержке проекта Stargate, акции SoftBank подскочили на 11 %, как и акции других технологических партнёров, участвующих в проекте. Практически сразу NVIDIA предложила OpenAI организовать похожий проект и помочь с его финансированием, но без участия SoftBank. В последующие после анонса недели и месяцы OpenAI получила сотни предложений о потенциальных площадках для строительства, что подготовило почву для её следующих шагов.

В свою очередь Microsoft расторгла договоры аренды некоторых ЦОД в США, ссылаясь на отказ от поддержки нагрузок OpenAI. Вместе с тем она, являясь на тот момент главным инвестором OpenAI, разрешила ей найти дополнительные вычислительные мощности у других поставщиков и сосредоточила усилия на привлечении клиентов. После этого OpenAI заключила контракт с Oracle на $300 млрд, что привело к рекордному за четверть века росту акций последней. Внутри Microsoft сделку раскритиковали — не было уверенности, что Oracle справится, поскольку строительство гигантских ЦОД обязывает OpenAI выплачивать в среднем $60 млрд/год, что более чем вчетверо превышает её текущую выручку.

Между тем переговоры OpenAI и NVIDIA по их собственному проекту создания ИИ-инфраструктуры зашли в тупик. Всё изменилось в июне, когда стало известно о сделке между Google и OpenAI. А после появления сообщения о том, что OpenAI начала арендовать ускорители TPU у Google для поддержки ChatGPT, гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) практически сразу позвонил Альтману, чтобы узнать, правда ли это, и дал понять, что готов возобновить переговоры.

В итоге NVIDIA подписала соглашение о предоставлении в аренду OpenAI до 5 млн своих чипов, что по сегодняшним ценам обойдётся в $350 млрд. Также NVIDIA готова инвестировать до $100 млрд, чтобы помочь стартапу оплатить сделку. Более того, в рамках сделки NVIDIA также обсуждает предоставление гарантий по некоторым кредитам, которые OpenAI планирует взять на строительство собственных ЦОД, сообщили источники WSJ. Этим шагом NVIDIA может возложить на себя миллиардные долговые обязательства, если стартап не сможет вовремя погасить кредиты.

Несмотря на заключённые с NVIDIA и другими компаниями контракты, OpenAI продолжала расширять свою вычислительную базу. Всего через несколько недель компания подписала с AMD контракт на 6 ГВт, в рамках которого может также получить до 10 % её акций. После объявления 6 октября о сделке с OpenAI акции AMD выросли на рекордные 24 %.

Неделю спустя OpenAI официально представила проект по разработке ИИ-чипа совместно с Broadcom, над которым они работали с начала 2024 года. После объявления о сделке OpenAI с NVIDIA переговоры о заключении крупного соглашения ускорились. Сделка с Broadcom сопоставима по масштабу со сделкой с NVIDIA — до 10 ГВт вычислительной мощности для OpenAI к 2029 году.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: