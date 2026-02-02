Oracle намерена взять в долг ещё $50 млрд на строительство ИИ ЦОД

У инвесторов Oracle появился новый повод для беспокойства. Компания объявила о плане по привлечению $45–$50 млрд в 2026 году для расширения мощностей ИИ ЦОД, сообщает Silicon Angle. Облачный гигант объявил, что привлечёт заёмные средства и продаст часть акций. Это поможет удовлетворить спрос на вычислительные ресурсы со стороны OpenAI, Meta✴, AMD, NVIDIA, xAI, TikTok и др.

Тем временем инвесторы всё настороженнее относятся к планам компаний осуществлять масштабные инвестиции в ИИ-инфраструктуру. Особенное беспокойство вызывает Oracle, взявшая немало кредитов для финансирования проектов ЦОД. После достижения рекордного максимума 10 сентября 2025 года акции компании показали рекордное же падение, упав более чем на 50 %. Это уже привело к сокращению рыночной капитализации компании более чем на $460 млрд.

В минувшее воскресенье Oracle сообщила, что привлечёт половину необходимых средств за счёт выпуска ценных бумаг, обеспеченных акциями, а также обыкновенных акций, в т.ч. конвертируемых привилегированных акций, а также программы размещения акций на рынке. Вторую половину привлекут благодаря единовременному выпуску облигаций в начале 2026 года. В 2025 году компания уже привлекла $18 млрд за счёт выпуска корпоративных облигаций.

Одна из проблем отношений инвесторов с Oracle в том, что способность компании гасить долги, вероятно, будет зависеть от успехов OpenAI, обязавшейся потратить $300 млрд на облачную инфраструктуру Oracle. Впрочем, несмотря на рыночную капитализацию в $500 млрд, OpenAI пока лишь теряет миллиарды долларов ежегодно и не обнародовала чёткого плана по получению прибыли в долгосрочной перспективе. Всё зависит от возможностей привлекать частное финансирование.

Именно это стало причиной того, что многие инвесторы скептически относятся к планам Oracle. Ранее в январе 2025 года на компанию подала в суд группа держателей облигаций, утверждающих, что понесла значительные убытки из-за сокрытия Oracle факта необходимости продажи дополнительных долговых обязательств для развития парка ЦОД, уже на $38 млрд.

Пока цена акций Oracle стремительно падает, инвесторы в панике скупают кредитные дефолтные свопы (CDS), т.е. фактически страховку от невыполнения компанией долговых обязательств. В результате стоимость страховки от дефолта компании стала самой дорогой за более чем пять лет — имеющие средства на финансирование этого бизнеса сомневаются в кредитоспособности компании.

Впрочем, эксперты рынка не настолько обеспокоены расходами компании на инфраструктуру, поскольку рассчитывают на жизнеспособность её долгосрочных инвестиций независимо от дальнейшей судьбы OpenAI. В январе 2026 года, на фоне слухов о том, что один из ключевых инвесторов Blue Owl не стал финансировать ЦОД за $10 млрд в Мичигане, компания Constellation Research заявила, что Oracle, вероятно, сможет найти альтернативных инвесторов.

Даже если случится худшее и OpenAI не справится с выполнением своих обязательств перед Oracle, вместо неё найдутся много покупателей мощностей из числа корпоративных клиентов. Заявляется, что корпоративные траты на ИИ больше не будут конкурировать с пользовательскими тратами на ИИ, цены на токены значительно снизятся, поэтому ИИ станет гораздо доступнее для всех. Корпоративные клиенты и облачные провайдеры только выиграют от роста бизнеса, это будет выгодно и для долгосрочных инвесторов.

