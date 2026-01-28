TD Cowen: американские банки расхотели давать в долг Oracle из-за её сделок с OpenAI

Согласно докладу TD Cowen, возможность Oracle приобретать новые мощности ЦОД в США оказалась под вопросом из-за обязательства перед партнёром — компанией OpenAI. Банки начали сомневаться, что Oracle способна профинансировать все масштабные проекты, в которые она пытается ввязаться, сообщает Datacenter Dynamics. К Oracle уже подали иск держатели облигаций, обвиняющих компанию в сокрытии данных о том, сколько именно ей потребуется взять в долг для поддержки строительства ИИ-инфраструктуры в рамках сделки с OpenAI на $300 млрд.

Компания привлекла около $58 млрд долгового финансирования для ИИ ЦОД в интересах OpenAI, включая $38 млрд для финансирования кампусов в Техасе (Frontier) и Висконсине (Lighthouse) и около $20 млрд — для кампуса в Нью-Мексико (Project Jupiter). Ещё $10 млрд займов ушло на первый кампус Stargate в Техасе. Тем не менее, в обновлении материалов Data Center Channel Checks, подготовленном TD Cowen, заявляется, что Oracle потребуется приобрести около 3 млн ИИ-ускорителей и прочего IT-оборудования для обеспечения уже действующих договорённостей.

Это вызывает вопросы у инвесторов как в акционерный, так и в долговой капитал, которые сомневаются в возможности компании финансировать все стройки. TD Cowen сообщила о росте кредитно-дефолтных свопов (CDS), которые говорят о повышении ожиданий рынком риска дефолта. Также беспокойство вызывает одновременное снижение котировок акций и облигаций компании. TD Cowen добавляет, что теперь Oracle требует авансовые депозиты в объёме 40 %, чтобы компенсировать дополнительные капитальные затраты, необходимые для роста выручки, а также изучает другие возможности решения вопросов финансирования.

Потребность OpenAI в капитале, по расчётам, составляет $156 млрд, и это исходя из консервативной оценки в $30 млн/МВт с учётом IT-инфраструктуры. Ситуация усугубляется существующими обязательствами OpenAI — $1,4 трлн долгосрочных контрактов. Это привело к тому, что многие американские банки стали отказываться от финансирования Oracle из-за соглашений компании с OpenAI, а в случаях, если кредиты всё же готовы выделить, условия финансирования стали намного хуже.

Азиатские банки, желающие получить доступ к рынку финансирования ИИ-индустрии, всё ещё готовы предоставлять средства операторам, арендующим мощности Oracle, но значительное сокращение денежных вливаний со стороны их американских коллег привело к существенному замедлению роста бизнеса Oracle и ставит под сомнение способность компании наращивать выручку. Также отмечается, что переговоры об аренде ЦОД Oracle находятся под угрозой из-за того, что стороны не смогли договориться об обеспечении финансирования, что затрудняет усилия техногиганта по наращиванию своих арендных мощностей.

В более широком контексте, доклад свидетельствует о росте индустрии ЦОД, в 2025 году рынок аренды дата-центров составил рекордные 16,4 ГВт. 5,1 ГВт арендовали в IV квартале, 7,4 ГВт — в III, 2.0 ГВт — во II, 1,9 ГВт — в I. Инвестиционный банк отметил, что в IV квартале, исторически всегда считавшемся наиболее «медленным», показатели аренды были очень высокими. В числе лидеров рынка аренды 2025 года — гиперскейлеры, включая Oracle. На начало 2026 года TD Cowen ожидает «чрезвычайно активный» портфель заказов на аренду ЦОД в США, около 9,2 ГВт уже «в процессе», а среди гиперскейлеров отмечается «здоровое разнообразие».

В отчёте также отмечается, что это свидетельствует о спросе со стороны американских ИИ-лабораторий и крупных облачных провайдеров. Meta✴ к 2028 году намерена обеспечить себе 15 ГВт мощностей в США, OpenAI — 10 ГВт к 2029 году, Microsoft — 10 ГВт к 2030 году. При этом ускорение спроса ведёт и к увеличению затрат на строительство ЦОД, а также оплату труда квалифицированных сотрудников. Всё это повышает стоимость аренды на «спотовом» рынке. Предполагается, что от этого выиграют при продлении контрактов такие компании, как Digital Realty и Equinix.

Наконец, в отчёте отмечается умеренный рост сроков поставки оборудования для систем бесперебойного питания и распределения электроэнергии. По мнению экспертов, это в целом свидетельствует о росте сроков поставок из-за того, что спрос на оборудование превысил предложение. Также это привело к росту цен на оборудование, что выгодно для поставщиков вроде Vertiv.

