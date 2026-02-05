Вложимся в ИИ, а там посмотрим: Alphabet удвоит капзатраты в 2026 году на фоне полуторакратного роста выручки Google Cloud

Холдинг Alphabet, включающий компанию Google, объявил финансовые результаты IV квартала и всего 2025 финансового года, закончившегося 31 декабря 2025 года. Финансовые результаты компании за IV квартал превзошли прогнозы Уолл-стрит как по выручке, так и по прибыли. Как сообщил Alphabet, это отражает сильную динамику развития бизнеса и ускорение роста как в сервисах Google, так и в Google Cloud. Видимо, поэтому холдинг готов нарастить инвестиции в ИИ-инфраструктуру.

Выручка за квартал выросла год к году на 18 % до $113,83 млрд, превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $111,43 млрд (по данным CNBC). Разводнённая прибыль на акцию холдинга за квартал выросла до $2,82 с $2,15 в предыдущем году, что также выше прогнозируемых Уолл-стрит $2,63 (по данным Reuters). Годовая выручка достигла $402,8 млрд, а разводнённая прибыль на акцию — $10,81. Финансовый директор Alphabet Анат Ашкенази (Anat Ashkenazi) заявила, что Alphabet будет осуществлять свои инвестиции в 2026 году «таким образом, чтобы сохранить очень здоровое финансовое положение организации».

Облачный бизнес компании — Google Cloud — продемонстрировал впечатляющий рост в IV квартале, главным образом за счёт роста доходов Google Cloud Platform (GCP) по основным продуктам, ИИ-инфраструктуре и решениям для генеративного ИИ, увеличившись на 48 % до $17,66 млрд, что превзошло ожидания аналитиков StreetAccount в размере $16,18 млрд. Это был самый высокий темп роста за более чем четыре года. Операционная прибыль сегмента составила $5,31 млрд против $2,09 млрд годом ранее. Рост облачного подразделения «впервые за несколько лет оказался значительно выше, чем у Microsoft Azure», что помогло материнской компании оправдать увеличение капитальных затрат, сказал Гил Лурия (Gil Luria), аналитик D.A. Davidson.

Сообщается, что акции Alphabet поначалу упали после отчёта на 6 %, поскольку объявление, что капитальные затраты в 2026 году составят от $175 до $185 млрд, что примерно вдвое больше, чем $91,4 млрд, инвестированных компанией в 2025 году и выше прогноза Уолл-стрит в $115,26 млрд, вызвало сомнения инвесторов в масштабах и устойчивости инвестиционных планов холдинга в связи с ростом капзатрат. Впрочем, в течение дня инвесторы отыграли падение акций Alphabet до 1 %, сопоставив рост расходов с резким ростом выручки и прибыли.

Ожидается, что Alphabet и её конкуренты из числа крупных технологических компаний в совокупности потратят более полутриллиона долларов на ИИ в этом году. Meta✴ на прошлой неделе объявила об увеличении инвестиций в разработку ИИ в этом году на 73 %, в то время как Microsoft также сообщила о рекордных квартальных капитальных затратах. Сообщается, что капзатраты Meta✴ составят $125 млрд (по сравнению с $70 млрд в 2025 году), Alphabet — $180 ($91 млрд), Amazon — $175 млрд ($125 млрд), Microsoft — $145 млрд ($83 млрд), Oracle — $55 млрд ($35 млрд). То есть только эти пять компаний увеличат в 2026 году капзатраты по сравнению с прошлым годом почти на $300 млрд — с $404 млрд до $680 млрд.

«Мы испытывали ограничения в поставках, даже несмотря на то, что наращивали наши мощности», — сказал гендиректор Сундар Пичаи (Sundar Pichai). — Очевидно, что наши капитальные затраты в этом году — это взгляд в будущее». «Мы видим, что наши инвестиции в ИИ и инфраструктуру стимулируют рост выручки», — отметил он в ходе общения с аналитиками, дополнительно высказав опасения, что Alphabet столкнётся с продолжающимися ограничениями в поставках в течение всего года.

Пичаи отметил, что почти 75 % клиентов Google Cloud используют вертикально оптимизированный ИИ компании — от чипов и моделей до ИИ-платформ и корпоративных ИИ-агентов, которые обеспечивают высокую производительность, качество, безопасность и экономичность. «Эти клиенты, использующие ИИ, применяют в 1,8 раза больше продуктов, чем те, кто этого не делает, что позволяет нам диверсифицировать портфель продуктов, углублять отношения с клиентами и ускорять рост доходов», — подчеркнул гендиректор.

Аналитики Barclays отметили: «Рост облачных сервисов поразителен, если измерять его любыми показателями: выручка, портфель заказов, количество полученных токенов API, внедрение Gemini в корпоративном секторе. Эти показатели в сочетании с прогрессом DeepMind в разработке моделей начинают оправдывать 100-% увеличение капитальных затрат в 2026 году». В RBC Capital Markets заявили, что динамика развития Gemini и резкий рост выручки Google Cloud в IV квартале являются «достаточными доказательствами, оправдывающими увеличение инвестиций» в 2026 году. Аналитики Deutsche Bank отметили, что Alphabet «поразила мир» своим масштабным планом капитальных затрат. «В условиях нынешних перемен в технологическом секторе неясно, хорошо это или плохо», — написали они.

Добавим, что выручка сегмента Google Services — включающего доходы от рекламы в поиске и YouTube, на который приходится большая часть выручки Alphabet — выросла за квартал лишь на 14 % по сравнению с предыдущим годом до $95,86 млрд, что выше прогнозируемых $94,9 млрд согласно консенсус-прогнозам аналитиков, опрошенных Bloomberg. Акции Alphabet взлетели более чем на 70 % за последние шесть месяцев, и в прошлом месяце холдинг стала четвёртой компанией в истории, достигшей рыночной капитализации в $4 трлн, присоединившись к NVIDIA, Microsoft и Apple, отметил ресурс Forbes.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: