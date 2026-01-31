RISC-V, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и 10GbE SFP+: представлен одноплатный компьютер Milk-V Jupiter 2

Компания Shenzhen MilkV Technology (Milk-V), по сообщению ресурса CNX Software, готовит к выпуску одноплатный компьютер Jupiter 2 на архитектуре RISC-V. Это, как утверждается, первое изделие в своём классе с поддержкой профиля RVA23. Устройство может использоваться для работы с приложениями ИИ.

В основу положен чип SpacemiT K3 в составе модуля K3-CoM260 (Jupiter 2 NX). Процессор объединяет восемь 64-бит вычислительных ядер RISC-V X100 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и восемь ИИ-ядер RISC-V A100. Заявленная производительность на операциях INT4 достигает 60 TOPS. В состав изделия входит графический ускоритель Imagination Technologies BXM4-64-MC1 с поддержкой Vulkan 1.3, OpenGL 3.0 и OpenGL ES 1.1/2.0/3.2. Блок VPU обеспечивает возможность декодирования материалов H.265, H.264, VP9 в формате до 4K (120 к/с) и кодирования H.265, H.264 до 4K (60 к/с). Объём оперативной памяти LPDDR5-6400 достигает 32 Гбайт, вместимость флеш-накопителя UFS — 256 Гбайт. Есть слот microSD. Модуль K3-CoM260 подключается через 260-контактный коннектор SO-DIMM.

Одноплатный компьютер несёт на борту адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Доступны разъём M.2 M-Key 2280 для SSD с интерфейсом PCIe 3.0 x4 и коннектор M.2 B-Key 2242/3052 (PCIe x2 + USB 2.0) для модема 4G/5G (плюс слот для карты Nano SIM). Реализованы сетевые порты 10GbE SFP+ на базе RealTek RTL8127 и 1GbE RJ45 на основе RealTek RTL8211. Присутствуют интерфейсы USB 3.2 Type-C (DP 1.2 Alt Mode и USB PD) и USB 3.2 Type-C OTG, а также четыре разъёма USB 2.0 Type-A.

Новинка выполнена в форм-факторе Pico-ITX Plus с размерами 100 × 86 мм (103 × 90,5 × 35 мм с радиатором охлаждения). Питание может подаваться через 2-контактный коннектор ATX или порт USB Type-C. Говорится о совместимости с Bianbu 3.0 OS, Ubuntu 26.04, OpenHarmony 6.0, OpenKylin 2.0, Deepin 25 и Fedora. Цена — от $200.

