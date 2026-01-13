8 ядер RISC-V и слот PCIe 4.0 x16: вышла плата Milk-V Titan формата Mini-ITX

Компания Shenzhen MilkV Technology (Milk-V), по сообщению ресурса CNX Software, начала приём заказов на плату Milk-V Titan. Особенностью новинки является наличие полноценного слота PCIe 4.0 x16, в который может быть установлен дискретный графический ускоритель.

Изделие выполнено в форм-факторе Mini-ITX с размерами 170 × 170 мм. Применён процессор UltraRISC UR-DP1000 с восемью ядрами UR-CP100 (RV64GCBHX) с архитектурой RISC-V, работающими на частоте до 2 ГГц. Говорится о поддержке аппаратной виртуализации и расширений RISC-V RV64 ISA H (v1.0), а также о полной совместимости со стандартом RVA22. Возможно подключение вентилятора охлаждения с ШИМ-управлением.

Предусмотрены два слота для модулей оперативной памяти DDR4-3200 ECC суммарным объёмом до 64 Гбайт. Имеется коннектор M.2 M-Key для SSD с интерфейсом PCIe 4.0 x4 (NVMe). Плата получила сетевой порт 1GbE RJ45 и дополнительный порт управления 100MbE RJ45 (плюс разъёмы USB Type-C и USB 2.0 Type-A для BMC-накопителя). Есть четыре порта USB 3.0 Type-A и отладочный порт USB Type-C. Питание (12 В) подаётся через DC-коннектор 5,5/2,5 мм или разъём АТХ. Энергопотребление при полной нагрузке составляет около 30 Вт, в режиме простоя — приблизительно 14 Вт.

У платы Milk-V Titan нет собственного видеовыхода, поэтому для подключения мониторов необходимо установить видеокарту: говорится, что новинка протестирована на работу с адаптерами AMD RX 9070 XT, RX 580, RX 550 и R5 230. Заявлена совместимость с Ubuntu, Debian и Fedora. Приобрести решение можно по ориентировочной цене $330.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: