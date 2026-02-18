Авиадвигатели сработали: ЦОД получили реактивный импульс благодаря переделке б/у турбин

Реактивные авиадвигатели всё чаще рассматриваются в качестве замены классических генераторов. Занимающаяся арендой и ремонтом реактивных турбин компания FTAI Aviation планирует начать продажи модернизированных двигателей, используемых в самолётах Boeing 737, для энергоснабжения дата-центров, сообщает The Wall Street Journal.

Акции компании выросли приблизительно на 42 % с момента объявления о том, что та начнёт выпускать «энергетические» варианты двигателей. По оценкам Jefferies, этот бизнес может принести $750 млн в год — до вычета процентов, налогов, амортизации и износа (EBITDA).

ProEnergy, поддерживаемая частными инвестициями, тоже продаёт газовые турбины на основе двигателей, применяемых в Boeing 747. Авиастартап Boom Supersonic в декабре 2025 года объявил, что станет продавать модифицированный вариант своего двигателя с доработками, а первым клиентом будет Crusoe, строящая ИИ ЦОД Stargate — компания должна получить новые генераторы уже в 2027 году.

Реактивные двигатели идеально подходят для производства электричества. Техногиганты, занимающиеся энергетическим оборудованием — GE Vernova, Siemens Energy и Mitsubishi Heavy Industries уже продают силовые турбины, называемые «аэродеривативами» (aeroderivatives), созданными на основе авиационных технологий. Выпускающие авиационные двигатели компании GE Aerospace и Woodward тоже продают турбины или компоненты для наземных решений. Пока производители тяжёлого энергетического оборудования не боятся появления новых игроков вроде FTAI, а GE Vernova прямо заявила, что не рассматривает их в качестве конкурентов, отметив, что при разработке бизнес-планов на 20 лет «эффективность имеет большое значение».

При этом у многих компаний — длинные очереди на поставку подобных силовых турбин, что открывает возможности для новых участников рынка. FTAI Aviation сообщила, что на переоборудования реактивного двигателя в турбину для выработки электричества требуется 30–45 дней, а на разработку турбины, сохранившей большинство решений исходного двигателя, ушло приблизительно 18 мес. У компании хорошие позиции — она владеет правами на двигатель CFM56, самый продаваемый в коммерческой авиации.

По данным Axford Turbine Consultants, есть два основных способа переоборудовать авиадвигатель в наземный генератор — заменить топливные форсунки для использования природного газа и заменить большой вентилятор в передней части двигателя на меньший, оптимально подходящий для электрогенерации на земле. FTAI заявляет, что способна дорабатывать детали реактивных двигателей с остаточным ресурсом в несколько лет для электрогенерации. В этом случае они прослужат ещё многие годы. Если двигатели самолётов испытывают большие нагрузки во время взлёта и посадки, то на земле турбины меньше изнашиваются — работают ли они в качестве базового источника энергии или включаются только периодически.

По данным Thunder Said Energy, турбины высокой мощности — самые эффективные из газовых генераторов. При этом они значительно подорожали, а очередь на них растёт. FTAI и Boom Supersonic заявили, что некоторые клиенты с рынка ЦОД в долгосрочной перспективе рассматривают возможность использования именно их решений в качестве основных источников питания. Компании способны предложить и варианты с возможностью улавливать избыточное тепло для ещё большего повышения эффективности.

Пока FTAI намерена поставлять около 100 турбин на 2,5 ГВт ежегодно. Boom Supersonic рассчитывает добиться выпуска не менее 4,5 ГВт/год к 2030 году. Компаниям ещё предстоит доказать целесообразность производства таких моделей, но, по данным Morgan Stanley, в 2023–2025 гг. глобальная мощность газовых турбин составляла приблизительно 47 ГВт.

По расчётам Jefferies, технический потенциал для наращивания мощностей имеется. Ежегодно из эксплуатации выводятся около 1,6 тыс. «коммерческих» реактивных двигателей. Даже если треть из них превратить в генераторы по схеме FTAI, это добавит рынку 13 ГВт, т.е. более четверти от существующих мощностей газовых турбин по статистике Morgan Stanley. Управление энергетической информации США (EIA) уже предложило использовать списанные двигатели военных самолётов, которые в теории могут дать до 40 ГВт.

Смена профиля производства некоторых бизнесов может нести и негативные последствия. Если на выпуск силовых турбин направят ещё больше двигателей, это может усугубить дефицит на рынке реактивных двигателей для авиации, он и без того довольно силён. Кроме того, это может негативно сказаться и на позициях трёх крупнейших производителей силового оборудования.

По информации Morgan Stanley, компании GE Vernova, Mitsubishi Heavy Industries и Siemens Energy контролируют приблизительно 80 % рынка газовых турбин. По данным Thunder Said Energy, они, вероятно, даже сдерживают наращивание производственных мощностей, чтобы избежать кризисов перепроизводства, какие уже были в истории — поскольку масштабирование выпуска газовых турбин «на удивление недорого». Прочие производители двигателей высокой мощности, в том числе морских и иных, могут тоже изменить профиль работы для производства с «минимальными инвестициями».

