Siemens наращивает выручку и объём заказов на фоне бума ИИ

Немецкий конгломерат Siemens отрапортовал о работе в I четверти 2026 финансового года, которая была закрыта 31 декабря 2025-го. Выручка за трёхмесячный период достигла €19,14 млрд, что на 4 % больше по сравнению с результатом за аналогичный период предыдущего финансового года, когда было получено €18,35 млрд.

Общий объём заказов в годовом исчислении увеличился на 7 % — с €20,07 млрд до €21,37 млрд. При этом чистая прибыль сократилась на 43 %, составив €2,22 млрд против €3,87 млрд годом ранее. Однако в результаты I квартала 2025 финансового года включена прибыль в размере €2,1 млрд евро (после уплаты налогов) от продажи Innomotics — подразделения по производству двигателей и приводов.

Увеличение выручки Siemens связывает с бумом ИИ, который спровоцировал расширение глобальной инфраструктуры дата-центров. В подразделении промышленных решений Siemens Digital Industries квартальная выручка поднялась на 12 % — с €4,05 млрд до €4,53 млрд, тогда как объём заказов увеличился с €4,21 млрд до €4,85 млрд, то есть, на 15 %. В сегменте умных инфраструктур Siemens Smart Infrastructure продажи выросли на 5 % — с €5,29 млрд до €5,53 млрд, а объём заказов прибавил 16 %, достигнув €7,17 млрд против €6,20 млрд годом ранее. В целом, индустриальный бизнес Siemens в I квартале 2026 финансового года обеспечил прибыль в размере €2,90 млрд против €2,52 млрд годом ранее.

Siemens ожидает, что стремительное развитие ИИ в промышленном секторе и высокий спрос на соответствующие продукты для дата-центров и платформ автоматизации продолжат оказывать положительное влияние на финансовые показатели компании. Siemens, в частности, говорит о значительной динамике в США и Китае. Кроме того, Siemens наряду наряду с Caterpillar, GE Vernova и Mitsubishi Heavy Industries выиграла от резко возросшего спроса на газовые турбины для питания ИИ ЦОД.

