Nokia и Ericsson вытеснили с китайского рынка — не за горами «раскол» 6G на западный и китайский варианты

Китайское правительство опубликовало экономические показатели местной телеком-отрасли за первые 11 месяцев 2025 года. Данные свидетельствуют о стабильном росте бизнесов, мобильного трафика и активном строительстве 5G, гигабитных оптических сетей и др. Правда, компаний Nokia и Ericcson, некогда лидеров местного рынка, это практически не касается, сообщает IEEE ComSoc.

К концу ноября 2025 года в КНР действовали 4,83 млн базовых станций 5G, на 579 тыс. больше, чем в конце 2024 года — это 37,4 % от всех базовых станций, действующих в Китае. За год в стране появилось больше станций 5G, чем в Европе с момента начала внедрения технологии. Всего в Китае насчитывается 1,828 млрд мобильных абонентов, рост в сравнении с 2024 годом составил 38,54 млн. Пользователей 5G сегодня — 1,193 млрд (рост 179 млн), это 65,3 % всех мобильных абонентов.

Тем временем количество пользователей фиксированного широкополосного интернета трёх государственных операторов достигло 697 млн (рост на 27,12 млн). Среди них тех, у кого скорость доступа 100 Мбит/с и выше — 664 млн, т.е. 95,2 % от всех пользователей, 1000 Мбит/с и выше — 239 млн (рост 32,52 млн) или 34,3 % от общего количества. Строительство гигабитных оптоволоконных сетей продолжает развиваться. На конец ноября 2025 года количество оптических портов составило 1,25 млрд, чистый прирост составил 48,11 млн. Из них на FTTH/FTTO приходится 1,21 млрд портов. Количество портов 10G PON достигло 31,34 млн.

Тем временем дела у Ericsson и Nokia на китайском рынке сетевого оборудования идут далеко не блестяще. Согласно отчёту Ericsson за IV квартал 2025 года, выручка в Китае составила лишь 3 % от общемировой — Kr7,1 млрд ($798 млн). Речь идёт о значительном сокращении в сравнении с Kr10,2 млрд ($1,15 млрд) в 2024 году. Ericsson значительно сократила операции в регионе после снижения доли на рынке 5G. В сентябре 2021 года она объединила три подразделения, обслуживавших отдельных операторов, в одну структуру. Это затронуло сотни должностей в местном подразделении на 10 тыс. человек в сфере продаж и поставок. До этого была продажа R&D-центра в Нанкине (около 650 сотрудников) со стратегическим отходом от 2G/3G/4G. В результате общая численность сотрудников Ericsson в регионе сократилась с приблизительно 14 тыс. человек в середине 2021 года до примерно 9,5 тыс. к концу 2025 года.

Nokia не спешит давать подробные отчёты о выручке в материковом Китае, объединяя данные с продажами в Гонконге и на Тайване. Тем не менее, спад наблюдается и в этом регионе «Большого Китая». Общая выручка от продажи сетевых продуктов, включая решения оптические и фиксированные решения, 5G и IP, упала с почти €2,2 млрд ($2,6 млрд) в 2019 году до €913 млн ($1,08 млн). Более того, в последние годы Nokia сократила больше рабочих мест в «Большом Китае», чем в любом другом отдельном регионе. В 2024 году компания имела там 8,7 тыс. сотрудников, тогда как в 2019 году — 15,7 тыс.

Недавно Nokia сообщила о фактически полном уходе с китайского рынка — по её данным, западные поставщики (т.е. преимущественно Nokia и Ericsson) на рынке сетевых решений КНР имеют долю всего 3 %, которая продолжает уменьшаться. В Nokia подчеркнули, что компании продолжат вытеснять с китайского рынка по соображениям национальной безопасности. Фактически Китай принимает зеркальные меры, обращаясь с западными вендорами так, как в Европе и США обошлись с Huawei и ZTE, запретив там продавать их сетевое оборудование.

Вытеснение из Китая оставит Ericsson и Nokia вне самого многообещающего рынка 6G-технологий в 2030 году. Это усиливает опасения, что технологии 6G ожидает «раскол» на западный и китайский варианты стандарта IMT-2030 RIT/SRIT и 3GPP-спецификаций ядра сети 6G. Это усложнит систему глобальных коммуникаций.

