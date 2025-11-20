Nokia меняет стратегию развития, сделав ставку на ИИ, ЦОД и 6G

В ходе мероприятия 2025 Capital Markets Day для акционеров и инвесторов Nokia объявила о масштабной «перезагрузке» с разделением бизнеса на два основных сегмента. Теперь компания состоит из подразделений «Сетевая инфраструктура» и «Мобильная инфраструктура» (Network Infrastructure и Mobile Infrastructure). Годовая операционная прибыль (EBIT) компании должна составить €2,7–€3,2 млрд к 2028 году. Для сравнения, за последние четыре квартала она составила €2 млрд.

Подразделение Network Infrastructure под руководством Дэвида Херда (David Heard) будет заниматься оптическими, IP- и фиксированными сетями связи. Оно позиционируется как ключевой сегмент, имеющий важное значение для строительства ИИ ЦОД. Подразделение Mobile Infrastructure под временным управлением гендиректора всей компании Джастина Хотарда (Justin Hotard) займётся ПО, сетями радиосвязи и технологическими стандартами, консолидируя ключевые технологические активы, связанные со стандартами 3GPP и лицензионный бизнес в единый драйвер прибыли для развития сетей 5G и 6G с использованием ИИ-технологий.

Ранее компания переманила несколько высокопоставленных сотрудников HPE и Intel, а также получила топ-менеджеров в рамках сделок с Infinera и Juniper Networks. Все они должны помочь в реструктуризации компании. Новая стратегия вступает в силу с 1 января 2026 года.

Для подразделений, более не считающихся ключевыми, вроде Fixed Wireless Access (FWA) CPE, Site Implementation & Outside Plant, Enterprise Campus Edge и Microwave Radio выделен вспомогательный сегмент Portfolio Businesses. За последние 12 мес. их общие продажи составили €900 млн, при этом операционный убыток от их деятельности составил €100 млн. Поэтому в 2026 году они подвергнутся стратегической переоценке. Nokia Defense будет работать как «инкубатор» при Nokia Federal Solutions, ориентируясь на обеспечение технологиями связи военных США, Финляндии и их союзников.

Для поддержки реформ Nokia представила специфические KPI, заменившие прежние долгосрочные цели. В частности, в подразделении Network Infrastructure планируется добиться среднегодового роста 6–8 % к 2028 году, в Mobile Infrastructure — 48–50 %, а общие операционные расходы сократить с €350 млн до €150 млн к 2028 году. Также планируется пересмотреть финансовые показатели 2024–2025 гг. в соответствии с новой структурой. С I квартала 2026 года компания будет отчитываться по новой форме. Целевой показатель свободной конверсии денежного потока составляет 65–75 %.

В целом Nokia выделяет пять стратегических приоритетов:

ускорение роста в ИИ- и облачном сегментах;

достижение лидерства в сфере мобильной связи с упором на сети на базе ИИ и 6G;

рост благодаря совместному внедрением инноваций с клиентами и партнёрами;

сосредоточение капитала в тех сегментах, где Nokia может добиться успеха;

обеспечение устойчивой прибыли.

