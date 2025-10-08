HPE отдала Nokia «ненужные» технологии Juniper Networks для мобильных сетей, часть сотрудников и одного вице-президента

Nokia объявила о сделке с HPE, в рамках которой она лицензировала технологии для развития своих решений для мобильных сетей и сетевой автоматизации на базе ИИ. Nokia получит доступ к технологиям, касающимся интеллектуальных контроллеров (RIC) сетей радиодоступа (RAN) и платформы по управлению и оркестрации сервисов (SMO) компании Juniper Networks, приобретённой HPE за $14 млрд. 1 октября 2025 года большая часть соответствующей команды разработчиков перешла в Nokia Mobile Networks, а вместе с ней и Константин Полихронопулос (Constantine Polychronopoulos), вице-президент группы Juniper Networks, о чём пишет Data Center Dynamics.

Лицензированные технологии будут интегрированы с решениями платформы Nokia MantaRay для управления сервисами и оркестрации (SMO) и автоматизации сетей. MantaRay SMO — комплексное решение Nokia для автоматизации на базе ИИ без участия оператора, способное достичь 4-го уровня автономных сетей TM Forum. Решение также полностью совместимо с Open RAN и поддерживает открытый интерфейс R1 для rApps.

Как сообщает tele.net.in, за последние пять лет Juniper создала «лучшую в своем классе» платформу RIC, а также решение SMO, обеспечивающее сквозную динамическую «нарезку» сети (end-to-end dynamic network slicing) по требованию. По всей видимости, HPE решила, что бизнес SMO/RIC для неё не является целевым, подобно Broadcom, отказавшейся от разработки RIC в VMware, пишет ресурс The Mobile Network.

RIC функционирует в процессе развёртывания Open RAN, выступая своего рода связующим звеном. Это позволяет операторам развёртывать xApps- и rApps-приложения для контроля и проектирования функций RAN, обеспечивая административный суверенитет RAN над функциями, которые обычно реализуются как проприетарные на базовых станциях. RIC также позволяет телекоммуникационным компаниям комбинировать сторонние сетевые приложения, такие как отключение базовых станций или перенаправление трафика из перегруженных сот, с радиоустройствами Ericsson или Nokia, предоставляя оператору больше контроля над своими средами Open RAN.

Томми Уитто (Tommi Uitto), президент подразделения мобильных сетей Nokia, отметил, что сделка с HPE расширит возможности Nokia по предложению клиентам «автоматизации, оркестрации и открытых экосистем на базе ИИ, что позволит им эффективнее управлять сетями разных производителей и подготовиться к переходу с 5G на 6G».

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: