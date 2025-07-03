HPE закрыла сделку по покупке Juniper Networks за $14 млрд

Корпорация HPE объявила о завершении сделки по приобретению производителя сетевого оборудования Juniper Networks. Ожидается, что покупка позволит HPE создать наиболее полный отраслевой набор ИТ-решений на основе облачных технологий и ИИ, включая современный сетевой стек.

Соглашение о поглощении Juniper Networks компания HPE заключила ещё в начале 2024-го. Говорилось, что покупка одного из главных конкурентов Cisco Systems обойдётся НРЕ в $14 млрд. Слияние планировалось завершить в конце 2024 календарного года или в начале 2025-го. Однако сделка встретила сопротивление со стороны американских властей — её попыталось заблокировать Министерство юстиции США.

Впрочем, проблемы удалось решить: в рамках урегулирования разногласий с регуляторами HPE согласилась продать портфолио решений Instant On для кампусных и филиальных беспроводных сетей, которое ориентировано на средние и малые компании. Кроме того, HPE обеспечит ограниченный доступ к передовой технологии Mist AI Ops компании Juniper и выставит на аукцион её исходный код.

В официальном заявлении говорится, что приобретение Juniper Networks укрепит позиции HPE в качестве лидера мирового рынка сетевого оборудования: благодаря сделке размер соответствующего бизнеса вырастет в два раза. Кроме того, объединённая компания выйдет на крупные смежные рынки, включая системы для дата-центров, межсетевые экраны и маршрутизаторы. Заказчикам всех размеров будет предлагаться современная сетевая архитектура для поддержания всё более сложных рабочих нагрузок, связанных с интенсивной обработкой данных и приложениями ИИ. Продукты объединённой компании, как ожидается, помогут клиентам в развёртывании гибридных облаков. Для НРЕ и Juniper Networks сделка создаёт дополнительные возможности для увеличения выручки и прибыли.

Объединённый бизнес HPE Networking возглавил Рами Рахим (Rami Rahim), бывший генеральный директор Juniper. Он не вдаётся в подробности о планах компании, отмечая лишь, что «только начинает работу над стратегией интеграции». По его словам, цель заключается в «создании лучшего сетевого бизнеса на планете». Ожидается, что продукция будет предлагаться под брендами HPE Aruba и HPE Juniper.

«HPE и Juniper обладают уникальной возможностью произвести революцию в сетевой отрасли в наиболее подходящее для этого время. Вместе мы сможем предоставить клиентам и партнёрам безопасные сетевые продукты, специально созданные для ИИ», — сказал Рахим.

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