Nokia привлекла топ-менеджеров Intel и HPE для перестройки компании

Nokia под руководством нового гендиректора Джастина Хотарда (Justin Hotard), пришедшего из Intel, начала масштабную реорганизацию с целью увеличения фокуса на ИИ и научно-исследовательские работы, в рамках которой были сформированы два новых подразделения под руководством двух топ-менеджеров «со стороны», сообщил SDxCentral.

Первое подразделение под названием «Организация технологий и ИИ» (Technology and AI Organization, TAO) включает научно-исследовательский центр Bell Labs, а также подразделения по внедрению технологий, ИИ и обеспечению безопасности. Новое подразделение будет сотрудничать с подразделением сетевой инфраструктуры компании в разработке сетевых технологий для ЦОД. Его возглавила Паллави Махаджан (Pallavi Mahajan), до этого занимавшая должность вице-президента и гендиректора Intel по ЦОД и ИИ (DCAI). Хотард, также перешедший в Nokia из Intel, ранее руководил группой DCAI. Паллави также работала в HPE и была вице-президентом Juniper Networks.

Второе подразделение — «Организация корпоративного развития» (Corporate Development Organization) — будет заниматься корпоративным развитием Nokia, стратегическими партнёрствами, слияниями и поглощениями, а также инкубационной деятельностью и NGP Capital. Его возглавил Константин Овчарек (Konstanty Owczarek), назначенный на должность директора по корпоративному развитию. До этого он был управляющим партнёром LJO Advisors, а ещё раньше занимал должность директора по стратегии и главного операционного директора по HPC, ИИ и лабораториям HPE.

Оба назначения вступают в силу с 1 октября вместе с запуском новых подразделений. Также с 30 сентября Нишант Батра (Nishant Batra) покидает пост директора по стратегии и технологиям Nokia и руководящий состав компании. По словам Хотарда, реорганизация позволит ускорить реализацию нового видения компании. «Наличие специализированной организации, занимающейся технологиями и ИИ, станет важным активом для нас и наших клиентов. Новая корпоративная структура развития ускорит развитие и реализацию нашей стратегии, а также окажет поддержку нашему бизнесу», — пояснил он.

«Порой дело не в том, что вы упустили, а в том, сделали ли вы правильные инвестиции», — говорит Хотард. Он подчеркнул, что подход Nokia основан на сочетании «фундаментальных исследований» с «экосистемным мышлением», чтобы в конечном итоге определить, когда лучше инвестировать напрямую в технологии, а когда — в партнёрство и использование внешних возможностей.

В качестве примера такого стратегического подхода он привёл недавнее приобретение компании Infinera, которое принесло Nokia дополнительные технологии, позволив расширить как масштаб, так и сферу деятельности Nokia в отношении сетевой инфраструктуры. Также Хотард подчеркнул необходимость работы с «правильными» партнёрами над «правильными» технологиями. «Возможно, это главный урок для меня с момента прихода в [Nokia]», — сообщил он. Хотард также заметил, что плоды инвестиций в НИОКР можно будет увидеть только через несколько лет.

