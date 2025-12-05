Kyocera отказалась от разработки базовых станций 5G — невыгодно и сильная конкуренция

Kyocera отказалась от разработки базовых 5G-станций, объяснив своё решение ростом затрат и усиливающейся конкуренцией, сообщил ресурс Nikkei Asia. В дальнейшем компания планирует заниматься разработкой компонентов для беспроводных базовых 5G-станций.

Kyocera приступила к разработке оборудования для базовых станций всего два года назад в надежде помочь Японии вернуть себе позиции в производстве критически важной коммуникационной инфраструктуры. На этом рынке доминируют Huawei, Ericsson и Nokia с суммарной долей в пределах около 80 %.

В феврале этого года компания заявила о начале полномасштабной разработки виртуализированной базовой 5G-станции на базе ИИ и о планах коммерциализации этой технологии с намерением вывести оборудование на рынок в 2027 году. Предполагалось, что использование ИИ позволит снизить энергопотребление базовой станции, а также уменьшить затраты на установку и потребление.

Однако, затраты на разработку оказались выше ожидаемых, и в итоге Kyocera пришла к выводу, что прибыли от выпуска 5G-станций будет недостаточно, чтобы их оправдать. Вместо этого Kyocera сосредоточилась на разработке электронных компонентов для 5G-станций. В частности, было разработано беспроводное 5G-реле, использующее диапазон миллиметровых волн для обеспечения высокоскоростной передачи больших объёмов данных.

В настоящее время Kyocera совместно с японским оператором связи KDDI тестирует это решение в Токио в рамках проекта по обеспечению устойчивой связи в густонаселённых регионах.

