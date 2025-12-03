Пять нониллионов IPv6-адресов: радиолюбителям попросили выделить «немного» интернет-пространства

В эпоху зарождения интернета радиолюбителям предоставили более 16 млн IPv4-адресов. Теперь же Инженерному совету интернета (IETF) предложили выделить тому же сообществу пять нониллионов IPv6-адресов, сообщает The Register. Правда, неправительственная организация радиолюбителей Amateur Radio Digital Communications (ARDC), которая получила IPv4-блок (44/8) ещё в 1981 году, продала в 2019 году четверть своих адресов компании Amazon за $108 млн, которая неплохо зарабатывает на сдаче их в аренду.

Региональные интернет-регистраторы (RIR) требуют от желающих получить IP-адреса обоснование в их потребности, наличие инфраструктуры для их использования, а также соответствие ряду других критериев. «Произвольная» раздача IP-адресов, как это было сорок лет назад, сегодня случается довольно редко.

В проекте для IETF отмечается, что радиолюбители «выстроили практики и процедуры вокруг 44/8», и по различным причинам любительскому сообществу было бы нецелесообразно использовать RIR для получения IPv6-блоак для будущих потребностей. Тем не менее предлагается, чтобы Администрация адресного пространства интернет (IANA) зарезервировало блок IPv6-адресов 44::/16 и взаимодействовало по этому поводу с RIR.

Как отметил на днях представитель APNIC, в настоящее время все пять RIR работают над обновлением политики, определяющей их роли и прочие параметры работы. На этом фоне запрос в IETF о передаче IANA определённого IP-блока конкретной организации, скорее всего, тут же упрётся в вопрос регулирования создания новых глобальных реестров. Радиолюбители просят блок из 2112 адресов — речь идёт о «всего» пяти нониллионов из 340 ундециллионов (2128) доступных.

Идею назвали необычной, но стоящей рассмотрения, поскольку у сообщества радиолюбителей весьма богатая история интересных проектов, данные которых позже нередко находят применение в других сферах. Также подчёркивается, что предложение по-своему опережает время, особенно в свете того, что человечество создаёт всё больше сетей в космосе, из-за чего неплохо бы заранее продумать, как радиосети с высокой задержкой сигнала будут взаимодействовать с остальным интернетом. Кроме того, даже APNIC считает, что IPv6 на практике оказался не так уж и нужен — перспективы перехода на протокол не особенно привлекательны из-за меняющейся структуры глобальной сети.

