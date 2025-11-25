Yandex B2B Tech открыла доступ к Alice AI LLM — самому мощному семейству нейросетей «Яндекса»

Yandex B2B Tech (бизнес-группа «Яндекса», объединяющая технологии и инструменты компании для корпоративных пользователей, включая продукты Yandex Cloud и «Яндекс 360») сообщила о доступности пользователям облачной платформы Yandex Cloud нового семейства генеративных моделей — Alice AI LLM.

Alice AI LLM является флагманской ИИ-разработкой компании «Яндекс». Модель построена на архитектуре MoE (Mixture of Experts) с технологией тренировки на основе обучения с подкреплением (Online RL). Нейросеть понимает около 20 языков (в том числе японский) и может быть использована для решения сложных задач: поиска по базам знаний и генерации результатов на основе найденной информации (RAG-сценарий), анализа документов, построения отчётов и аналитики, извлечения информации и автоматизации заполнения полей, форм и баз CRM, а также для создания «человеко-ориентированных» ИИ-ассистентов.

Alice AI LLM доступна через OpenAI-совместимые Completions API и Responses API, а также собственный API генерации текста в форматах REST и gRPC. Модель поддерживает интеграцию с популярными Open Sorce-библиотеками LangChain, AutoGPT и LlamaIndex.

В Yandex B2B Tech подчёркивают, что стоимость использования Alice AI значительно ниже, чем у опенсорсных нейросетей, благодаря оптимизированному под русский язык разделению текста на токены. В один токен в Alice AI помещаются примерно 4–5 символов на кириллице, а в опенсорсных моделях — примерно 2–3 символа. Таким образом, конечная стоимость использования Alice AI в 1,5–2 раза ниже открытых моделей с той же тарификацией. Кроме того, запросы пользователя к нейросети и ответы модели тарифицируются по-разному: токены «на вход» нейросети стоят в четыре раза дешевле, чем «на выход», что позволяет использовать модель более экономно.

