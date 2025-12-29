Японсская NEC прекращает разработку базовых станций 4G и 5G, не выдержав гонки с китайскими и европейскими конкурентами

Японская NEC прекратит разработку базовых станций 4G и 5G, но продолжит их техническое обслуживание и поддержку. сообщает Nikkei Asian Review. На рынке тяжело выдержать конкуренцию, поскольку там безраздельно доминируют игроки из Китая и Евросоюза.

По словам представителя NEC, в будущем компания не будет инвестировать в работу с соответствующими технологиями, а фокус её деятельности сместится на программное обеспечение. При этом NEC продолжит разработку оборудования для оборонной и иных специализированных сфер, а также работу над стандартами связи следующих поколений, в том числе 6G.

NEC рассматривала бизнес по выпуску базовых станций 5G в качестве одного из ключевых драйверов роста в пятилетнем плане, закончившемся в марте 2022-го. Однако капитальные затраты в связанный с 5G бизнес со стороны операторов связи осуществлялись медленнее, чем рассчитывалось. Поскольку связанный с производством 5G-оборудования бизнес продолжает нести убытки, компании уже пришлось пойти на реструктуризацию и сокращение зарубежных сотрудников. В 2024 году сообщалось, что японский бизнес рассматривает продажу своих дата-центров, чтобы избавиться от непрофильных активов.

По данным Omdia, китайская Huawei Technologies, шведская Ericsson и финская Nokia контролируют около 80 % мирового рынка базовых станций, а на японские компании суммарно приходится менее 2 %. На фоне жёсткой конкуренции NEC сворачивает некоторые направления разработки, а Fujitsu и вовсе выделила в июле свой бизнес, связанный с телеком-технологиями, включая базовые станции, в отдельное дочернее предприятие. Kyocera, планировавшая выйти на рынок базовых станций 5G в 2027 году, не так давно также отказалась от их разработки.

Ранее японская NTT Docomo объявляла приоритетом закупки современного мобильного оборудования у местных игроков — NEC и Fujitsu, но в 2024 году изменила свою политику и нарастила закупки у зарубежных компаний вроде европейской Ericsson.

Источник: