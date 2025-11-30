Вьетнам годами не пускал китайское 5G-оборудование Huawei и ZTE, но новые пошлины США, похоже, заставили власти передумать

Ведущие китайские телеком-гиганты Huawei и ZTE заключили во Вьетнаме серию контрактов на поставку 5G-оборудования. Это очередное косвенное свидетельство того, что Ханой укрепляет связи с Пекином, вызывая обеспокоенность западных политиков, сообщает Reuters. Годами Вьетнам весьма прохладно относился к идее использования китайских телеком-решений, но на фоне ухудшения связей Ханоя с Вашингтоном, который ввёл дополнительные тарифы на вьетнамские товары, было решено пересмотреть отношения с Пекином.

Хотя шведская Ericsson, финская Nokia и американская Qualcomm давно поставляют в страну сетевое оборудование, китайские компании тоже начали выигрывать некрупные тендеры принадлежащих государству операторов. Консорциум, включающий Huawei, получил контракт на $23 млн на поставку 5G-оборудования в апреле, через несколько недель после повышения США пошлин на вьетнамские товары. ZTE заключила не менее двух контрактов, один на прошлой неделе — на поставку 5G-антенн на более $20 млн. Первая публично раскрытая сделка была заключена ещё в сентябре, через месяц после вступления в силу пошлин.

Конечно, официальных подтверждений того, что заключение соглашений связано с политикой США, нет, но они уже вызвали озабоченность западных политиков. Отлучение китайских подрядчиков от создания цифровой инфраструктуры Вьетнама, включая оптоволоконные подводные кабели, давно называлось Вашингтоном ключевым условием поддержки поставок в страну передовых технологий. В самих США решения Huawei и ZTE давно запрещено использовать в сетевой инфраструктуре, поскольку это названо «неприемлемым риском» для национальной безопасности, схожие правила действуют в ряде европейских стран. Даже Северная Корея считает китайское оборудование небезопасным.

Вьетнам является важным «полем боя» за мировое влияние. Географическая близость к Китаю превратила страну в крупный промышленный хаб для транснациональных компаний вроде Apple, Samsung и Nike, полагающихся одновременно на китайские компоненты и западных покупателей. Под западным давление Вьетнам занял выжидательную позицию в отношении китайских технологий, но, по мнению местных экспертов, у страны есть собственные приоритеты, а новые соглашения могу углубить экономическую интеграцию с КНР.

Недавно Ханой и Пекин достигли соглашения о реализации других ключевых проектов, включая строительство трансграничных железнодорожных линий и создание специальных экономических зон у китайской границы — ранее во Вьетнаме такие начинания рассматривали как угрозу национальной безопасности. Контракты Вьетнама с Китаем обсуждались представителями западных стран на встречах в Ханое как минимум дважды. На одном представители Вашингтона пригрозили, что могут потерять доверие к вьетнамским сетям, и такое сотрудничество может поставить под вопрос получение американских передовых технологий.

Даже в этом году Вьетнам неоднократно отклонял заявки Huawei на поставку 5G-оборудования, но в итоге компания всё же поучаствовала в некоторых проектах, а в июне 2025 года договорилась о передаче 5G-технологий вьетнамскому оператору Viettel, принадлежащему местному военному ведомству. Один из источников в компании сообщил, что китайские технологии дешевле западных. На встрече в ноябре западные представители вновь пригрозили, что территории, использующие китайские технологии, могут быть отключены от прочих сетей во избежание утечек информации. Западные подрядчики могут столкнуться с перспективой «работы бок о бок с компаниями, которым они не доверяют».

У самого Вьетнама тем временем появились большие амбиции в IT-сфере. В начале ноябре сообщалось, что в стране нарастает бум дата-центров и она намерена стать «следующим Сингапуром», как и многие государства в регионе.

