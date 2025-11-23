Спустя 11 лет после приобретения бизнеса IBM по выпуску x86-серверов Lenovo так и не добилась его прибыльности

Lenovo Group опубликовала рекордные финансовые результаты за II квартал 2025/26 финансового года (III квартал 2025 календарного года): выручка увеличилась на 9 % по сравнению с предыдущим кварталом и на 15 % в годовом исчислении, достигнув $20,45 млрд, что немного выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $20,3 млрд (по данным Reuters).

Lenovo продемонстрировала двузначный рост выручки в процентах в годовом исчислении во всех основных бизнес-группах и регионах продаж. Структура выручки, связанной с ИИ, увеличилась на 13 п.п. в годовом исчислении, составив 30 % от общей выручки компании. По словам руководства Lenovo, рост был обусловлен двузначным ростом выручки в процентах от поставок ИИ-серверов и трёхзначным ростом выручки в процентах от продаж от AI PC, смартфонов с поддержкой ИИ и ИИ-сервисов.

Этот квартал знаменует собой восьмой квартал подряд роста выручки Lenovo в годовом исчислении после пяти кварталов спада, что является продолжением восстановления компании, начавшегося в конце 2024 года. Чистая прибыль (HKFRS) достигла $380 млн, снизившись на 25 % в квартальном исчислении и на 1% в годовом исчислении, что отражает рост операционных расходов, связанных с инвестициями в ИИ и сезонностью. Чистая прибыль, причитающаяся акционерам, упала на 5 % год к году до $340 млн. Скорректированная чистая прибыль (Non-HKFRS) увеличилась на 25 % до $512 млн.

Подразделение инфраструктурных решений (Infrastructure Solutions Group, ISG), которое специализируется на поставках оборудования для ЦОД, периферийных систем и облачных вычислениях, увеличило выручку год к году на 24 % до $4,1 млрд (последовательное снижение на 5 %), вместе с тем снова зафиксировав убыток в размере $32 млн. Впервые после покупки в 2014 году у IBM бизнеса по выпуску x86-серверов подразделение ISG получило квартальную прибыль только в конце 2021 года, но затем снова сработало с убытком. С тех пор ISG демонстрировало то небольшую прибыль, то умеренные убытки, отметил The Register.

Компания сообщила, что на рынке поставщиков облачных услуг (CSP) была получена рекордная выручка, а доход от услуг ИИ-инфраструктуры достиг высоких двузначных показателей роста в процентах в годовом исчислении благодаря большому количеству заказов. Рост выручки от решений жидкостного охлаждения Neptune составил 154 % в годовом исчислении.

По данным The Register, руководство компании считает, что наконец-то сможет привести ISG к росту прибыльности, «оптимизировав бизнес-модели для лучшего удовлетворения различных потребностей предприятий и SMB», и полагает, что растущий спрос на вычислительные мощности для инференса будет способствовать росту спроса на её продукцию.

Председатель совета директоров и генеральный директор Юаньцин Ян (Yuanqing Yang) поддержал мнение гендиректора NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang), считающего безосновательными опасения по поводу формирования пузыря в ИИ-секторе. «Значительные инвестиции в инфраструктуру ИИ закладывают основу для следующей крупной технологической волны, подобной ранней эпохе интернета», — сказал он, отметив, как эта волна привела к «взрывному росту рынка ПК» и началу развития индустрии смартфонов. «Сейчас происходит следующая волна демократизации ИИ, охватывающая как персональное, так и корпоративное использование, что идеально соответствует стратегии Lenovo», — считает Ян.

Подразделение решений и услуг Lenovo (Solutions and Services Group, SSG) увеличило выручку год к году на 18 % до $2,6 млрд, что стало 18 кварталом подряд роста выручки в годовом исчислении. Бизнес-подразделение SSG, созданное во II квартале 2021 года, ориентировано на разработку ПО и проектов для четырёх масштабируемых вертикалей: «Умный город», «Умное образование», «Умная розничная торговля» и «Умное производство» (Smart City, Smart Education, Smart Retail, Smart Manufacturing). Выручка подразделения Intelligent Devices Group (IDG) составила $15,1 млрд, что на 12 % больше, чем в предыдущем квартале, и на 12 % больше в годичном исчислении.

Во время телефонной конференции, посвящённой финансовым результатам, Lenovo подтвердила рост цен на компоненты, особенно на память и СХД, выразив уверенность в возможности использования масштабов своей цепочки поставок и ресурсов закупок для снижения давления издержек. Компания предупредила о возможном дефиците поставок по мере роста спроса, хотя ожидается, что дисциплинированное управление запасами поможет поддерживать стабильную маржу.

Сообщается, что в III квартале 2026 финансового года (IV квартал 2025 календарного года) Lenovo продолжит развивать свою платформу «Гибридный ИИ для всех», объединяя интеллект на уровне устройств, оркестрацию периферийных устройств и ИИ корпоративного масштаба в единую архитектуру. Компания отмечает, что приоритеты пользователей смещаются в сторону персонализации, безопасности, конфиденциальности, устойчивого развития и эффективности — всё это ускоряет внедрение ИИ в её портфолио оборудования, ПО и сервисов.

Lenovo отметила, что продолжит развитие свою стратегии корпоративного ИИ, чтобы помочь клиентам превратить данные и знания в практическую аналитику и ценные идеи, подчеркнув, что имеет все возможности для стимулирования трансформации корпоративного ИИ и разработки ИИ-двойников для клиентов. Ожидается, что переход от облачного обучения ИИ-моделей к периферийному инференсу будет способствовать более активному росту рынка устройств и приложений ИИ, что ещё больше расширит общий целевой рынок компании.

Также Lenovo реализует свою концепцию «Один персональный ИИ, несколько устройств», чтобы обеспечить персонализированный опыт использования ИИ для всех форм-факторов. На корпоративном уровне компания углубляет внедрение гибридного ИИ, повышает эффективность использования данных и расширяет сервисы на базе ИИ, используя цифровое рабочее место, гибридное облако и решения для устойчивого развития.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: