Lenovo показала концепт ИИ-хаба Lenovo Personal AI Hub Concept для обработки ИИ-приложений в экосистеме устройств пользователя

Lenovo продемонстрировала на выставке CES 2026 концепт ИИ-хаба Lenovo Personal AI Hub Concept, получивший кодовое название Project Kubit. Как сообщает компания, персональный ИИ-хаб — периферийное облачное устройство для поддержки ИИ-приложений в экосистеме потребителя, включающей ПК, смартфоны, носимые устройства и решения для умного дома.

В частности, Lenovo Personal AI Hub собирает данные с различных платформ, предоставляя пользователю доступ к новым уровням аналитики и ИИ-приложениям, обеспечивая высокопроизводительные персональные вычисления с использованием ИИ.

Lenovo Personal AI Hub Concept представляет собой систему из двух рабочих станций Lenovo ThinkStation PGX, соединённых с помощью адаптера NVIDIA ConnectX-7. Lenovo ThinkStation PGX использует для вычислений суперчип NVIDIA GB10, включающий ускоритель с архитектурой Blackwell и 20-ядерный Arm-процессор. Объём унифицированной оперативной памяти LPDDR5X-9400 составляет 128 Гбайт, ёмкость накопителя NVMe M.2 составляет до 4 Тбайт. Станция обеспечивает производительность 1 PFLOPS в вычислениях FP4. Система из двух станций поддерживает работу с ИИ-моделями размером до 405 млрд параметров.

ИИ-хаб Lenovo Personal AI Hub поддерживает управление как с помощью касаний сенсорного экрана, так и с использованием голосовых команд.

