Гибридный суперчип NVIDIA GB10 оказался технически самым совершенным в семействе Blackwell

NVIDIA поделилась подробностями о суперчипе GB10 (Grace Blackwell), который ляжет в основу рабочих станций DGX Spark (ранее DIGITS) для ИИ-задач, пишет ресурс ServeTheHome.

Ранее сообщалось, что GB10 был создан NVIDIA в сотрудничестве MediaTek. GB10 объединяет чиплет CPU от MediaTek (S-Dielet) с ускорителем Blackwell (G-Dielet) с помощью 2.5D-упаковки. Оба кристалла изготавливаются по 3-нм техпроцессу TSMC. Как отметил ServeTheHome, GB10 технически является самым передовым продуктом на архитектуре Blackwell на сегодняшний день.

CPU включает 20 ядер на базе архитектуры Armv9.2, которые разбиты на два кластера по десять ядер (Cortex-X925 и Cortex-A725). На каждый кластер приходится 16 Мбайт кеш-памяти L3. Унифицированная оперативная память LPDDR5X-9400 ёмкостью 128 Гбайт подключена напрямую к CPU через 256-бит интерфейс с пропускной способностью 301 Гбайт/с. Объёма памяти достаточно для работы с моделями с 200 млрд параметров.

На кристалле CPU также находятся контроллеры HSIO для PCIe, USB и Ethernet. Для адаптера ConnectX-7 с поддержкой RDMA и GPUDirect выделено всего восемь линий PCIe 5.0, что не позволит работать обоим имеющимся портам в режиме 200GbE. Именно этот адаптер позволяет объединить две системы DGX Spark в пару для работы с ещё более крупными моделями.

G-Die имеет ту же архитектуру, что и B100. Ускоритель оснащён тензорными ядрами пятого поколения и RT-ядрами четвёртого поколения и обеспечивает производительность 31 Тфлопс в FP32-вычислениях. ИИ-производительность в формате NVFP4 составляет 1000 TOPS. Ускоритель подключён к CPU через шину NVLink C2C с пропускной способностью 600 Гбайт/с. G-Die оснащён 24 Мбайт кеш-памяти L2, которая также доступна ядрам CPU в качестве кеша L4, что обеспечивает когерентность памяти между CPU и GPU на аппаратном уровне.

Поддерживается технология SR-IOV, интегрированы движки NVDEC и NVENC. Возможно подключение до четырёх дисплеев: три DisplayPort Alt-mode (4K@120 Гц) и один HDMI 2.1a (8K@120 Гц). Что касается безопасности, есть выделенные процессоры SROOT и OSROOT, а также поддержка fTPM и дискретного TPM (по данным Wccftech). TDP GB10 составляет 140 Вт.

