NVIDIA потратит $1,5 млрд на аренду собственных ИИ-ускорителей у Lambda, в которую сама же и инвестировала

NVIDIA, являющаяся поставщиком и инвестором Lambda, стала её крупнейшим клиентом. Как сообщает ресурс The Information, компания заключила соглашения со стартапом на общую сумму $1,5 млрд, которая пойдёт на аренду серверов, оснащённых её собственными ускорителями.

По данным источников The Information, NVIDIA заключила соглашение под кодовым названием Project Comet об аренде 10 тыс. ускорителей NVIDIA сроком на четыре года на сумму около $1,3 млрд, а также отдельную сделку на $200 млн на аренду еще 8 тыс. ускорителей NVIDIA (возможно, более низкого класса или более старых моделей). Похожую сделку по аренде собственных ускорителей NVIDIA ранее заключила с CoreWeave в которую до этого она же и инвестировала.

Такие сделки относятся к разряду «циклических» финансовых соглашений, используемых NVIDIA для продвижения своих чипов и оказания помощи небольшим поставщикам облачных услуг в конкуренции с традиционными гиперскейлерами. В режиме «внутреннего круговорота» ИИ-рынка NVIDIA одновременно выступает поставщиком, инвестором и заказчиком, поддерживая несколько неооблаков. По неофициальным данным, точно такая же ситуация и у AMD с TensorWave.

Эти циклические соглашения подчёркивают, насколько ограниченным стало предложение мощных ускорителей. Несмотря на то, что NVIDIA доминирует в разработке и производстве чипов, она предпочитает сотрудничать с более мелкими игроками, такими как Lambda и CoreWeave, чтобы обеспечить себе доступ к готовой ИИ-инфраструктуре. Бизнес-модель Lambda такая же, как у CoreWeave. Она включает в себя аренду площадей в ЦОД, развёртывание серверов, оснащённых ускорителями NVIDIA, с последующим предоставлением мощностей в аренду.

Что примечательно, NVIDIA, подобно Amazon и Microsoft, будет использовать арендуемые у Lambda серверы для собственных исследований. Контракты с Amazon и Microsoft принесли Lambda во II квартале почти $114 млн дохода. Как сообщает futunn.com, Lambda ожидает, что её выручка от облачных технологий превысит $1 млрд к 2026 году и $20 млрд к 2030 году и надеется на контракты с крупными разработчиками в сфере ИИ, такими как OpenAI, Google, Anthropic и xAI.

Lambda также ожидает, что к 2030 году её мощности достигнут почти 3 ГВт, тогда как во II квартале она составляла всего 47 МВт. К этому моменту компания рассчитывает получить в своё распоряжение 1 млн ускорителей NVIDIA. Сейчас Lambda готовится к выходу на биржу, что упростит расширение деятельность за счёт заёмного финансирования. С Lambda связана и ещё одна необычная сделка — в прошлом году Supermicro, которая является одним из ключевых поставщиков Lambda, впервые арендовала дата-центр и тут же сдала его в субаренду Lambda.

По словам экспертов, NVIDIA высоко оценивает сотрудничество с Lambda из-за нескольких факторов, один из которых заключается в том, что Lambda привлекает всё больше клиентов к переходу на её ускорители. Например, недавно Lambda подписала годовое соглашение со стартапом Midjourney, которое позволило ему перейти от ИИ-чипов Google TPU к ускорителям NVIDIA Blackwell. При этом Google, по слухам, тоже предлагает неооблаками свои фирменные ускорители.

