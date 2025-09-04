Google бросила вызов NVIDIA, предложив малым облачным провайдерам собственные ИИ-ускорители TPU

По последним данным, Google обратилась к небольшим облачным провайдерам, обычно сдающим в аренду чипы NVIDIA, с необычным предложением — сдавать в аренду её собственные ИИ-ускорители TPU, ранее доступные только в облаке самой Google, сообщает Trendforce со ссылкой на The Information. Это может привести к прямой конкуренции с NVIDIA.

Сообщается, что Google уже заключила соглашение как минимум с одним поставщиком облачных сервисов — лондонской Fluidstack. Предполагается разместить TPU в нью-йоркском дата-центре последней. Fluidstack предложены льготы для расширения бизнеса за счёт TPU. Если компания не сможет покрыть расходы на аренду ЦОД в Нью-Йорке, Google обещает предоставить поддержку в объёме до $3,2 млрд.

Как утверждается в отчёте, Google ориентируется на молодые компании, в основном на поставщиков облачных услуг, активных пользователей ускорителей NVIDIA. Сообщается, что она уже пыталась заключить аналогичные договоры с другими поставщиками, в настоящее время отдающими предпочтение NVIDIA — включая такие перспективные компании как Crusoe, которая строит ЦОД для OpenAI. Также возможно сотрудничество с CoreWeave, сдающей оборудование NVIDIA в аренду Microsoft (в основном для OpenAI) и также имеющей прямой контракт с OpenAI.

Google довольно давно работает над созданием ИИ-ускорителей. По данным источников The Information, компания рассматривала возможности расширения связанного с TPU бизнеса, чтобы увеличить выручку и снизить зависимость от чипов NVIDIA. По оценкам Morningstar, совокупную стоимость бизнеса TPU и подразделения DeepMind составляет приблизительно $900 млрд. Отмечается, что вышедшие в декабре 2024 года TPU Trillium шестого поколения, весьма востребованы, ожидается и рост спроса на седьмое поколение ускорителей — TPU Ironwood. Это первая модель, разработанная для масштабного инференса.

Ранее Google в основном применяла TPU для собственных проектов. Однако некоторое время назад доступность TPU для внешних заказчиков в рамках Google Cloud стала намного выше. Эти чипы использует, например, Apple. Впрочем, и она теперь хочет получить ускорители NVIDIA.

