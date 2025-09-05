«Мрачная научная фантастика»: США намерены заставить NVIDIA и AMD продавать ИИ-ускорители американцам в приоритетном порядке

Американские законодатели намерены применить принцип «Америка превыше всего» к продаже передовых полупроводников, предполагающий право преимущественного приобретения чипов местными компаниями, сообщает The Register. В законопроекте «О гарантиях доступа и инноваций для национального ИИ» (GAIN AI Act), представляющим собой поправки в «Закон о национальной обороне», заявляется, что организации США, включая стартапы и университеты, должны получать наилучшие возможности для инноваций и использования потенциала искусственного интеллекта.

Если законопроект будет одобрен Конгрессом США и президентом, экспортёров ждут важные изменения. Желающие получить экспортные лицензии в страны, «вызывающие обеспокоенность», должны будут подтвердить, что весь внутренний спрос на их продукцию удовлетворён, а американские покупатели имели приоритетный доступ к чипам. Министерство торговли США будет отказывать в выдаче лицензий на экспорт наиболее производительных ИИ-чипов, если американские организации ожидают поставок. При этом, согласно новым правилам, под экспортные ограничения попадут не только серверные ускорители, но и игровые GPU класса RTX 5090.

Вполне ожидаемо, в NVIDIA не восторге от возможных изменений. В компании называют такие правила «мрачной научной фантастикой» — продажи по всему миру якобы ничего не лишают американских клиентов, а лишь расширяют рынок для многих американских бизнесов и целых отраслей. «Подкидывающие» Конгрессу фейковые новости эксперты лишают Америку шанса на лидерство в сфере ИИ, заявляют в NVIDIA. Глава компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) неоднократно говорил, что запреты только помогают Китаю развивать собственные ИИ-компетенции.

NVIDIA считает, что GAIN AI Act опирается на ошибочную логику и фундаментальное непонимание работы цепочек поставок. В документе утверждается, что спрос на ускорители сейчас значительно превышает предложение, но именно так, по мнению NVIDIA, и должен работать свободный рынок. Более того, сами по себе чипы бесполезны, если их негде развернуть. Нужны современные ЦОД, оснащённые современными же системами охлаждения, электропитания и др. По словам Хуанга, NVIDIA отдаёт приоритет покупателям, готовым внедрять новые решения, а иначе ускорители и оборудование будут без дела лежать на складах.

Стоит отметить, что законопроект GAIN AI Act запрещает и производство передовых чипов специально для стран, «вызывающих обеспокоенность». Это весьма недвусмысленная отсылка к урезанным ускорителям NVIDIA H20 и AMD MI308 для китайского рынка. Летом США одобрила возобновление их экспорта в обмен на 15 % от всей выручки таких поставок. В GAIN AI Act также утверждается, что большее количество чипов для КНР означает меньшее количество чипов для США, но в законопроекте не учитывается, насколько слабее «оптимизированные» для КНР.

H20 основана на технологии трёхлетней давности и практически на порядок менее производителен, чем чипы Blackwell, продаваемые американским клиентам. Более того, H20 опирается на старый техпроцессе TSMC, который не может использоваться для выпуска Blackwell (как рассчитывают авторы законопроекта). Другими словами, новый закон может лишь закрыть крупный рынок для NVIDIA и AMD, в то же время способствуя появлению всё более конкурентоспособных китайских полупроводников.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: