Lenovo сообщила о проведённой реструктуризации подразделения инфраструктурных решений (Infrastructure Solutions Group, ISG), которое специализируется на поставках оборудования для ЦОД, периферийных систем и облачных вычислениях, с целью «ускорения возвращение к прибыльности» на фоне роста спроса на ИИ-продукты во всем её портфеле, благодаря которому был достигнут двузначный рост с рекордной выручкой в III квартале.

Выручка Lenovo в отчётном квартале, закончившемся 31 декабря 2025 года, достигла рекордного уровня в $22,2 млрд США, что на 18 % больше, чем годом ранее, и выше прогноза Уолл-стрит в размере $20,6 млрд (по данным Reuters). При этом выручка всех бизнес-групп выросла на двузначное число в процентах в годовом исчислении. Чистая прибыль компании снизилась на 21 % в годовом исчислении до $546 млн, что выше средней оценки аналитиков в $451,29 млн, согласно данным LSEG. Вместе с тем скорректированная чистая прибыль (Non-HKFRS) выросла на 36 % до $589 млн.

Lenovo отметила, что ИИ является её ведущим двигателем роста на протяжении многих лет: выручка от ИИ за квартал выросла на 72 % в годовом исчислении и составила почти треть (32 %) от общей выручки компании, чему способствовал высокий спрос на устройства, инфраструктуру, услуги и решения на основе ИИ.

Компания сообщила, что реструктуризация ISG, которая обошлась в $285 млн, была проведена с целью «перестройки структуры затрат» бизнес-подразделения. Сообщается, это было достигнуто путём «оптимизации продуктового портфеля, повышения квалификации персонала и обеспечения устойчивого повышения производительности». Как ожидается, эти меры обеспечат ежегодную экономию более $200 млн в течение следующих трёх лет и ускорят трансформацию ISG в сторону прибыльного и устойчивого роста.

Подразделение ISG отчиталось о рекордной выручке в $5,2 млрд, выросшей в годовом исчислении на 31 %. Значительный рост был достигнут благодаря увеличению рынка поставщиков облачных услуг (CSP), расширяющейся клиентской базе, трансформации предприятий и малого и среднего бизнеса, а также ускоренному росту продаж ИИ-серверов, достигнувшему «высоких двузначных показателей» в процентах.

Выручка от СЖО Neptune увеличилась на 300 % в годовом исчислении благодаря более широкому внедрению решений клиентами в сегментах операторов связи, предприятий и малого и среднего бизнеса. В то же время операционный убыток подразделения составил $11 млн, что, по словам Lenovo, представляет собой «последовательное улучшение на $21 млн», поскольку ISG приближается к своей цели — достижению точки безубыточности к концу финансового года, который заканчивается в конце марта.

Компания заявила, что ISG «имеет хорошие возможности для использования долгосрочного потенциала роста, особенно по мере того, как спрос на ИИ смещается от обучения к инференсу». При этом Lenovo ожидает, что рынок ИИ-инфраструктуры утроится к 2028 году. С момента приобретения у IBM бизнеса по выпуску x86-серверов, который стал основой ISG, прошло уже 11 лет, но Lenovo так и не удалось «стабилизировать» прибыльность подразделения.

Подразделение решений и услуг Lenovo SSG увеличило по итогам III финансового квартала выручку на 18 % в годовом исчислении до $2,7 млрд — это 19-й квартал подряд роста выручки в годовом исчислении — при этом операционная маржа выросла на 2,1 п.п. год к году до более чем 22 %. Рост ускорился в целевых вертикальных отраслях, включая производство, розничную торговлю, спорт, транспорт и умные города благодаря более широкому использованию ИИ.

В отчётном квартале структура доходов подразделения продолжала смещаться в сторону областей с высоким темпом роста. Управляемые услуги и решения вместе принесли почти до 60 % от общей выручки SSG, что отражает подход, ориентированный на услуги, в гибридных ИИ-средах. В таких областях, как услуги цифрового рабочего места, гибридное облако, ИИ и устойчивое развитие, SSG растёт вдвое быстрее, чем рынок, сообщила Lenovo.

Также наблюдался рост выручки от предложений Lenovo TruScale по предоставлению устройств как услуги и инфраструктуры как услуги (DaaS и IaaS), что, по словам компании, «обусловлено рабочими нагрузками на основе GPU и ИИ, поскольку клиенты отдают приоритет гибкости, масштабируемости и более быстрой окупаемости инвестиций». Подразделение Intelligent Devices Group (IDG) увеличило выручку на 14 % в годовом исчислении до $15,8 млрд, несмотря на рост стоимости компонентов, включая память, и увеличения затрат на производство компьютеров.

После публикации отчёта Lenovo её акции упали на 6,3 %, что говорит о том, что рынок меньше сосредоточен на динамике выручки и больше обеспокоен ростом стоимости памяти, который оказывает давление на прибыльность по всей цепочке поставок электроники, пишет ресурс GuruFocus.

