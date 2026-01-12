Основатель Infinidat, легендарный ветеран индустрии СХД Моше Янай, объявлен банкротом

В Израиле продолжается разбирательство по поводу долгов ветерана ИТ-индустрии Моше Янай (Moshe Yanai), основателя Infinidat и ещё ряда фирм, объявленного банкротом по решению Тель-Авивского магистратского суда после рассмотрения заявления инвестиционного фонда Scintilla. Год назад Lenovo объявила о приобретении Infinidat, однако формально сделка до сих пор не завершена. Согласно публикации израильского ресурса Calcalist, общая задолженность Яная оценивается в $120 млн, включая долги банкам, инвестиционным фондам, небанковским кредиторам и личным знакомым.

Его активы, по оценкам экспертов, назначенных израильским судом, стоят $60–$70 млн, включая четыре дома, в том числе пентхаус на Манхэттене и недвижимость в Бостоне, четыре автомобиля, а также различные инвестиционные активы, зарегистрированные через его фирму Michal International Investments (MII). В настоящее время MII контролируется фондом Scintilla, крупнейшим кредитором Яная, утверждающим, что тот ему должен $42 млн. Янай со своей стороны заявил, что стоимость этих активов составляла в марте 2025 года около $1,1 млрд, ссылаясь на решение американского суда.

Янай заявил изданию Globes, что процедура банкротства основана на денежных средствах, а не на активах, поскольку стоимость одной только компании Infinidata во много раз превышает все долги, а ему принадлежит 51 % её акций. Вместе с тем, по данным Scintilla, выручка Яная от продажи Infinidat составит всего лишь около $3,5 млн. Моше Янай на протяжении длительного времени входил в число богатейших граждан Израиля. В 2022 году Forbes Israel оценил его состояние в $1,63 млрд.

По словам Яная, американский частный инвестиционный фонд TPG оказывал давлении на Infinidat с целью её продажи в конце 2024 года. «Сделка была осуществлена под давлением TPG, которая владела 10 % капитала Infinity, но контролировала 53 % голосующих акций. Давление оказывалось с целью продажи компании по цене ниже той, которую называли независимые оценочные компании — в четыре раза выше цены, по которой она в конечном итоге была продана, — что вызвало конфликт интересов», — заявил Янай.

Представитель Яная сообщил Calcalist, что в октябре 2023 года крупная сделка с участием одной из компаний из портфеля Яная была отменена, а дополнительные сделки были отложены или заморожены. Для сохранения этих стартапов и их сотрудников были взяты кредиты под залог частных активов. Все кредиты использовались исключительно для финансирования деятельности бизнеса, что подтверждается отчётом, представленным суду. Представитель заверил, что финансовые трудности связаны исключительно с денежными потоками. «Ожидается, что после реализации определённых активов в ближайшие месяцы вопрос будет полностью решён», — отметил он.

Янай является ветераном индустрии хранения данных, пишет Blocks & Files. Разработанная под его руководством высокопроизводительная СХД Symmetrix (VMAX) стала самым важным продуктом в истории EMC, обеспечив компании доминирование в качестве независимого поставщика СХД. Янай покинул EMC в 2001 году, после чего возглавил израильский стартап XIV и финансировал разработку СХД Nextra. Стартап приобрела в 2008 году компания IBM. Сумма сделки, по слухам, составила $200–$300 млн. Янай покинул IBM в 2010 году. В 2002 году вместе с Дороном Кемпелем (Doron Kempel) он основал компанию Diligent, чья технология дедупликации ProtecTIER продавалась по OEM-модели компаниям Overland Storage, HDS и Sun. В 2008 году IBM приобрела Diligent предположительно за $200 млн.

Янай возглавлял Infinidat в качестве гендиректора, которую основал в 2010 году, пока в мае 2020 года его не сместил с этого поста председатель совета директоров Боаз Халамиш (Boaz Chalamish), после чего Янай стал главным технологическим евангелистом компании. В октябре 2020 года Infinidat провела раунд финансирования, вызванный необходимостью в дополнительных средствах из-за пандемии COVID-19. После этого Янай был привлечён к суду 29 нынешними и бывшими сотрудниками за неправомерное размывание их акций в Infinidat, в связи с чем он покинул компанию.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: