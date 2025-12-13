Мировой рынок СХД вырос благодаря спросу на массивы All-Flash, а выиграли от этого Pure Storage, Huawei и NetApp

По данным International Data Corporation (IDC), продажи систем хранения данных (СХД) корпоративного класса в мировом масштабе достигли $7,97 млрд по итогам III квартала текущего года. Это на 2,1 % больше по сравнению с тем же периодом 2024-го, когда объём рынка оценивался в $7,81 млрд. Наибольший рост выручки год к году показали Pure Storage (+15,5 %), Huawei (+9,5 %) и NetApp (+2,8 %), а Dell Technologies (-4,9 %) и HPE (-7,5 %) показали падение

Положительная динамика показана благодаря поставкам массивов All-Flash: их продажи в годовом исчислении увеличились в деньгах на 17,6 %. Связано это с растущим спросом на высокопроизводительные системы, ориентированные на ресурсоёмкие задачи в области ИИ. Вместе с тем спрос на гибридные СХД и на решения на базе HDD уменьшился по отношению к III четверти 2024 года на 9,8 % и 6,3 % соответственно.

В ценовом разрезе доминируют системы среднего класса стоимостью от $25 тыс. до $250 тыс. На такие продукты пришлось 67,5 % продаж, а их поставки увеличились год к году на 8,1 % в денежном исчислении. С другой стороны, спрос на СХД верхнего ценового диапазона (дороже $250 тыс.) снизился на 9,0 %, тогда как продажи изделий начального уровня (дешевле $25 тыс.) упали на 8,0 %.

С географической точки зрения самый высокий рост отмечен в Японии, Канаде и регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) — на 14,4 %, 12,6 % и 10,5 % соответственно. В Китае продажи поднялись на 9,5 % по отношению к III кварталу прошлого года, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (без учёта КНР и Японии) — на 8,6 %. В Латинской Америке произошло снижение на 0,9 %, тогда как в США рынок сократился на 9,9 %.

Лидером сектора является Dell Technologies с выручкой в размере $1,81 млрд и долей в 22,7 %. На втором месте располагается Huawei с $953,02 млн и 12,0 %, а замыкает тройку NetApp с $750,16 млн и 9,4%. Четвёртая строка в рейтинге досталась Pure Storage, продажи которой составили $539,22 млн, рыночная доля — 6,8 %. На пятой позиции находится НРЕ с $450,23 млн и 5,6 %. Все прочие отраслевые игроки вместе взятые получили $3,47 млрд, заняв 43,5 %.

