«Карманный» NAS Youyeetoo NestDesk для четырёх М.2 SSD оснащён парой портов 2.5GbE

Компания Youyeetoo выпустила компактное сетевое хранилище NestDesk на аппаратной платформе Intel Alder Lake-N. Устройство, заключенное в корпус с размерами 146 × 97,5 × 32 мм, может использоваться для создания частного облака в офисных или домашних условиях.

Базовая конфигурация предусматривает использование чипа Intel Processor N150 (4C/4T; до 3,6 ГГц; 6 Вт) с графическим ускорителем Intel UHD Graphics. В наиболее мощном варианте применяется процессор Core 3 N355 (8C/8T; до 3,9 ГГц; 15 Вт). Объём оперативной памяти LPDDR5 может составлять 6, 12 или 16 Гбайт. В оснащение входит флеш-модуль eMMC вместимостью 64 Гбайт.

Внутри есть место для четырёх NVMe SSD формата M.2 2280 с интерфейсом PCIe 3.0 x2 (один из слотов также поддерживает установку SATA-накопителя) суммарной вместимостью до 16 Тбайт. Скорость передачи данных достигает 1969 Мбайт/с. Допускается формирование массивов RAID 0/1/5/6.

Устройство располагает двумя сетевыми портами 2.5GbE RJ45 на базе контроллера Intel I226V, тремя портами USB 3.1 Type-A и аудиогнездом на 3,5 мм. Возможен вывод изображения одновременно на три дисплея через два интерфейса HDMI 2.0 и разъём USB 3.2 Gen2 Type-C (DisplayPort). Присутствуют адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Питание подаётся через дополнительный коннектор USB Type-C от сетевого блока мощностью 65 Вт. Для охлаждения задействован вентилятор диаметром 30 мм с низким уровнем шума.

NAS использует программную платформу OpenMediaVault на ядре Linux. Но при необходимости можно загрузить TrueNAS, Unraid, Ubuntu и даже Windows. Цена начинается со €170 в варианте с чипом Intel Processor N150 и 12 Гбайт ОЗУ.

