ИИ-серверы HPE стали хуже продаваться, но компания теперь называет себя сетецентрической

Компания HPE объявила неаудированные финансовые результаты за IV квартал, закончившийся 31 октября 2025 года. Прибыль за квартал превысила ожидания аналитиков, в то время как выручка оказалась ниже их прогноза, хотя и больше год к году благодаря приобретению Juniper Networks. Несмотря на это, гендиректор и президент HPE Антонио Нери (Antonio Neri) заявил в программе Money Movers на канале CNBC в пятницу, что «невероятно доволен» результатами за квартал. Он отметил, что «HPE завершила год преобразований, продемонстрировав уверенный рост прибыли и дисциплинированную реализацию проектов».

Нери сообщил, что у компании в минувшем году прибавилось примерно 7 тыс. новых клиентов предложения GreenLake IT-as-a-Service, достигнув на конец года 46 тыс. Он отметил, что HPE стала «сетеориентированной компанией», готовой «предоставлять отличные возможности и возможности для роста как в облачных технологиях, так и в сфере ИИ», сообщил The Register. Компания повысила прогноз роста выручки от сетевого оборудования на весь год до +65–70 % по отчётным данным, что подразумевает выручку примерно в $11 млрд, подсчитал ресурс MSN.

Общая выручка за квартал составила $9,68 млрд, что на 14 % больше, чем годом ранее, но ниже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $9,94 млрд. вместе с тем скорректированная прибыль (non-GAAP) на разводнённую акцию составила 62 цента на акцию, что выше ожидаемой аналитиками от LSEG прибыли в 58 центов на акцию.

Финансовый директор Мари Майерс (Marie Myers) заявила в ходе телефонной конференции с аналитиками, посвящённой итогам года, что корректировки прибыли были связаны с «амортизацией нематериальных активов, расходами на приобретение, связанными с Juniper, расходами на компенсацию, основанную на акциях, и расходами на план сокращения затрат, частично компенсированными корректировками по налогам и другими корректировками». Она добавила, что слабая выручка в последнем квартале года «соответствует исторической сезонности».

HPE сообщила об убытке (GAAP) от операционной деятельности в размере $8 млн за квартал, тогда как годом ранее у неё были прибыль в размере $693 млн за аналогичный квартал. Чистая прибыль компании за IV квартал составила $146 млн или 11 центов на разводнённую акцию, что значительно ниже чистой прибыли в размере $1,34 млрд или 99 центов на акцию годом ранее. Величина ARR (годовой регулярный доход) выросла год к году на 63 % до $3,2 млрд.

Выручка от продаж серверов упала на 5 % до $4,46 млрд с $4,68 млрд годом ранее. Показатель оказался ниже ожиданий аналитиков StreetAccount в $4,58 млрд. Операционная маржа снизилась с 11,6 до 9,8 %, а операционная прибыль упала на 1,8 пункта до $437 млн. По словам Майерс, падение объясняется смещением сроков поставок и более низкими, чем ожидалось, расходами федерального бюджета США. «Несмотря на эти трудности, нас обнадёживает устойчивый рост заказов на серверы как традиционных, так и ИИ-решений, при этом спрос значительно опережал выручку в этот период», — сказала финансовый директор.

Объём заказов на ИИ-системы в отчётном финансовом квартале достиг $1,9 млрд. Майерс сообщила, что компания ожидает падения доходов от ИИ-серверов в текущем финансовом квартале из-за переноса заказов клиентами на II половину года. «В сфере облачных технологий и ИИ мы продолжаем наблюдать влияние неравномерности продаж и выручки от ИИ-серверов», — заявила Мари Майерс, добавив, что HPE ожидает, что спрос на ИИ-серверы останется неравномерным, поскольку некоторые из её крупных государственных клиентов размещают заказы с увеличенными сроками поставки, что может привести к переносу поставок на будущие периоды, передаёт Reuters. Майерс сообщила, что в настоящее время компания интегрирует свой отдел продаж с отделом продаж Juniper, назвав эту задачу «важнейшей вехой».

Выручка HPE в сегменте гибридного облака снизилась на 12 % до $1,41 млрд при операционной марже в размере 5 % по сравнению с 7,8 % за аналогичный период прошлого года. Выручка от продажи сетевого оборудования составила $2,81 млрд, что на 150 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Операционная маржа упала до 23 с 24,4 % за аналогичный период прошлого года. Выручка сегмента финансовых услуг осталась на прежнем уровне — $889 млн. Общая годовая выручка HPE достигла $34,3 млрд, что на 14 % больше, чем годом ранее.

Компания прогнозирует выручку за I квартал 2026 финансового года в диапазоне от $9 до $9,4 млрд, что ниже прогнозируемых аналитиками FactSet $9,87 млрд. Скорректированная прибыль (non-GAAP) на разводнённую акцию, как ожидается, составит от $0,57 до $0,61. HPE подтвердила прогноз роста выручки на 2026 финансовый год в диапазоне от 17 % до 22 %, а также повысила прогноз чистой прибыли на разводнённую акцию (non-GAAP) на 2026 финансовый год до $2,25–$2,45 с предыдущего прогноза в диапазоне от $2,20 до $2,40.

Антонио Нери предупредил, что рост цен на память повлечёт за собой повышение цен на серверы примерно на 15 %. На прошлой неделе HPE сообщила о продаже свой доли в китайском совместном предприятия H3C. В результате сделки в следующем году компания должна получить $643 млн. Мари Майерс заявила: «Мы создали прочную основу для трансформации нашей структуры затрат благодаря инициативам катализаторов, которые в сочетании с синергетическим эффектом от Juniper позволят достичь годовой структурной экономии примерно в $1 млрд к 2028 финансовому году».

