HPE представила 102,4-Тбит/с коммутатор Juniper Networking QFX5250 с СЖО

Компания HPE анонсировала производительный коммутатор Juniper Networking QFX5250, ориентированный на ИИ-инфраструктуры следующего поколения. В устройстве применяется технология прямого жидкостного охлаждения Direct-To-Chip (DTC), благодаря чему достигается высокая энергоэффективность.

В основу решения положен чип Broadcom Tomahawk 6, который поддерживает коммутационную способность до 102,4 Тбит/с. Возможны следующие конфигурации портов: 64 × 1,6 Тбитс, 128 × 800 Гбит/с, 256 × 400 Гбит/с, 512 × 200 Гбит/с, 512 × 100 Гбит/с и 512 × 50 Гбит/с. Новинка выполнена в форм-факторе 2U с габаритами 92,7 × 537 × 805 мм, а масса составляет 48 кг. Коммутатор может монтироваться в 21″ серверную стойку стандарта ORv3.

Применена программная платформа Junos OS, оптимизированная для задач ИИ. Эта ОС, как утверждается, обеспечивает максимальную производительность с улучшенными функциями контроля, управления и предотвращения перегрузок. Кроме того, доступен набор API для автоматизации с помощью Terraform и Ansible.

Кроме того, HPE объявила о выходе маршрутизатора Juniper Networking MX301 для ИИ-систем. Это устройство, рассчитанное на использование на периферии, обеспечивает пропускную способность до 1,6 Тбит/с. Решение предлагает 16 портов 1/10/25/50GbE, 10 портов 100GbE и 4 порта 400 GbE. Форм-фактор — 1U с размерами 440 × 450 × 44,5 мм. Применено воздушное охлаждение.

Маршрутизатор Juniper Networking MX301 уже доступен для заказа. Коммутатор Juniper Networking QFX5250 поступит в продажу в I квартале наступающего года.

