Dell неплохо заработала на продаже ИИ-серверов и планирует заработать ещё больше

Dell Technologies опубликовала финансовые результаты за III квартал 2026 финансового года, завершившийся 31 октября 2025 года. Компания сообщила о рекордной выручке в размере $27,01 млрд, превысившей результат аналогичного квартала годом ранее на 11 %, но оказавшейся ниже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $27,13 млрд. Скорректированная прибыль (Non-GAAP) на разводнённую акцию составила $2,59 при прогнозе от LSEG в размере $2,47.

После объявления результатов акции компании выросли на 4 % в ходе расширенных торгов, пишет агентство Reuters. Чистая прибыль (GAAP) Dell в III финансовом квартале составила $1,55 млрд, или $2,28 на разводнённую акцию, по сравнению с $1,17 млрд, или $1,64 на разводнённую акцию, годом ранее.

Дэвид Кеннеди (David Kennedy), финансовый директор Dell, заявил, что в 2026 финансовом году компания ожидает рекордные показатели и повышает прогноз по выручке от поставок ИИ-серверов с $20 до $25 млрд, а по выручке — до $111,7 млрд ($111,2 – $112,2 млрд) с предыдущего прогноза в $105–$109 млрд. Компания также увеличила прогноз по скорректированной чистой прибыли (Non-GAAP) на разводнённую акцию за год — до $9,92 с прежних $9,55. Средний прогноз Уолл-стрит по чистой прибыли составляет $9,55 на акцию при выручке в $107,9 млрд (по данным Bloomberg).

Джефф Кларк (Jeff Clarke), вице-президент и главный операционный директор Dell, отметил, что во II половине года темпы развития ИИ-рынка ускорились, что привело к рекордному объёму заказов на ИИ-серверы на сумму $12,3 млрд и «беспрецедентному» объёму заказов с начала года на $30 млрд. В результате к концу III финансового квартала объём невыполненных заказов на ИИ-серверы компании достиг $18,4 млрд.

Выручка подразделения Infrastructure Solutions Group (ISG), занимающегося поставкой серверных продуктов, а также массивов хранения данных и сетевого оборудования, составила $14,11 млрд, что соответствует прогнозам аналитиков и на 24,1 % больше год к году. Операционная прибыль ISG составила $1,74 млрд, что на 15,6 % больше год к году и составляет 12,4 % от выручки. Согласно прогнозу Уолл-стрит, этот показатель должен был составить 11,2 % (согласно данным Bloomberg).

Из общей выручки ISG около $10,13 млрд приходится на серверы и сетевые компоненты, что на 37 % больше, чем в прошлом году. Во многом рост был обусловлен поставками ИИ-серверов на сумму $5,6 млрд. Продажи оборудования для хранения данных снизились на 1 % до $3,98 млрд.

Продажи подразделения Dell Client Solutions Group (CSG), поставляющего ПК и ноутбуки, увеличились год к году на 3 % до $12,48 млрд, что немного ниже прогноза Уолл-стрит в размере $12,65 млрд.

В IV финансовом квартале Dell ожидает получить выручку в пределах от $31 до $32 млрд, скорректированная прибыль составит $3,50 на акцию. Аналитики прогнозируют выручку в размере $27,59 млрд, скорректированную прибыль — $3,21 на акцию (согласно опросу LSEG). Компания сообщила о планах продать ИИ-серверов на сумму $9,4 млрд в текущем квартале, и это без учёта объявленной в ноябре сделки по продаже систем GB300 компании Iren, которая планирует сдавать их в аренду Microsoft.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: