Microsoft потратит более $60 млрд на аренду ИИ-мощностей у неооблаков: подписаны новые сделки с Lambda и Iren

Lambda анонсировала многомиллиардное соглашение с Microsoft, которой она предоставит десятки тысяч ускорителей NVIDIA, включая новейшие системы GB300 NVL72. Точная сумма сделки не называется. Зато известен объём аналогичной сделки Microsoft с Iren, о которой было объявлено практически одновременно — Iren сдаст в аренду Microsoft ускорители за $9,7 млрд. По оценкам Bloomberg, общий объём соглашений Microsoft с неооблаками перевалил за $60 млрд.

Сделка с Lambda расширяет взаимодействие между компаниями, которое развивается уже более восьми лет, и распространяется на множество дата-центров гиперскейл-уровня. Сейчас Lambda занимается строительством гигаваттных ИИ-фабрик, хотя одними из её первых продуктов были рабочие станции. Она относится к немногим независимым операторам ИИ ЦОД в США, конкурирующих с гиперскейлерами в этой сфере. Lambda предоставляет ИИ-облака, готовую аппаратную инфраструктуру и услуги колокации и пр. для обеспечения корпоративных клиентов гибким доступом к высокопроизводительным ИИ-кластеров.

В последние годы Lambda активно расширяла бизнес при поддержке крупных инвесторов, в том числе Andreessen Horowitz, Crescent Cove, U.S. Innovation Fund и NVIDIA. Сделка с Microsoft свидетельствует о выходе компании на принципиально новый уровень конкуренции с гиперскейлерами. Это — следствие новой политики Microsoft, всё чаще полагающейся на сторонних партнёров и поставщиков ИИ-инфраструктуры, включая CoreWeave (более $10 млрд), Nscale ($23 млрд) и Nebius (до $19,4 млрд).

Соглашение с Iren предусматривает доступ к ИИ-ускорителям в течение пяти лет, 20 % от $9,7 млрд Microsoft заплатит вперёд. Кроме того, Iren согласилась потратить $5,8 млрд на закупку ИИ-решений и вспомогательного оборудования у Dell. Microsoft получит мощности в 750-МВт кампусе в Чилдрессе (Childress) в Техасе, где в течение 2026 году будут развёрнуты новые ЦОД с СЖО. Общая арендованная IT-мощность составит 200 МВт. Iren располагает дата-центрами в США и Канаде с 23 тыс. ускорителей, на 1 тыс. из них уже заключены контракты. Точное количество арендованных Microsoft ускорителей не называется.

