Руководитель подразделения ИИ-инфраструктуры Microsoft перешла в Nscale

Компания Nscale, начинающий застройщик ЦОД, сообщила о том, что на должность президента её подразделения по ИИ-инфраструктуре назначена Нидхи Чаппелл (Nidhi Chappell). До этого она занимала аналогичную позицию в корпорации Microsoft.

Отмечается, что Чаппелл обладает многолетним опытом создания и эксплуатации платформ для дата-центров. В частности, в Microsoft она ранее исполняла обязанности корпоративного вице-президента группы Azure AI и НРС-инфраструктуры, где руководила разработкой и развёртыванием четырёх поколений суперкомпьютеров, поддерживающих функционирование чат-бота OpenAI ChatGPT. До прихода в Microsoft Чаппелл в течение восьми лет занимала руководящие должности в Intel, курируя проектирование ЦОД.

Ожидается, что опыт Чаппелл поможет Nscale в формировании комплексной платформы для ИИ-задач. Компания активно расширяет свою сеть дата-центров. В общей сложности Nscale намерена развернуть около 300 тыс. ускорителей NVIDIA по всему миру для поддержания ресурсоёмких нагрузок. В частности, Microsoft планирует в течение пяти лет потратить $6,2 млрд на аренду ИИ-мощностей Nscale в Норвегии. Кроме того, Nscale и Microsoft заключили расширенное соглашение о предоставлении гиперскейлеру ИИ-инфраструктуры в США и Европе: редмондская корпорация арендует 116,6 тыс. ускорителей на базе NVIDIA GB300. Microsoft также объявила об отдельной сделке с Nscale, в рамках которой планируется построить около Лондона дата-центр, оснащённый более чем 23 тыс. ускорителей на базе NVIDIA Grace Blackwell Ultra.

Вместе с тем Nscale провела несколько раундов финансирования. Компания привлекла $1,1 млрд инвестиций от Blue Owl, Dell, Fidelity Management & Research Company, G Squared, Nokia, NVIDIA, Point72 и T.Capital на развитие бизнеса в Великобритании и за её пределами. Вскоре после этого Nscale получила ещё $443 млн.

