Квартальная выручка неооблаков выросла на 200 %, а в 2030 году она достигнет $180 млрд

Новые данные Synergy Research Group свидетельствуют о том, что выручка неооблачных (neocloud) компаний преодолела во II квартале 2025 года отметку в $5 млрд, рост составил 205 % год к году. За весь год выручка, вероятно, превысит $23 млрд.

Эксперты компании прогнозируют, что в 2030 году выручка достигнет почти $180 млрд, среднегодовой темп прироста составит порядка 69 %. Хотя неооблачные компании столкнулись с ожесточённой конкуренцией, они получают основную прибыль от работы с нишами, в которых наблюдается взрывной рост, и это чрезвычайно выгодно.

Хотя перспективы таких компаний пока не вполне ясны, в среднем Synergy ожидает их стабильного роста. В конкуренции с «классическими» провайдерами-гиперскейлерами безусловным лидером посчитали компанию CoreWeave, в своё время оставившую криптовалютный бизнес для работы с ИИ-облаками. Хотя бизнес-модель OpenAI отличается от средств заработка прочих неооблачных провайдеров, компания считается в группе крупнейшей и останется ключевым игроком в ближайшие годы благодаря инициативам Stargate.

Неооблачные компании представляют собой новые, развивающиеся облачные вычислительные платформы, обеспечивающие высокую производительность, ориентированную на использование ИИ-ускорителей инфраструктуру. Основными направлениями являются предоставление в аренду ускорителей (GPUaaS), платформенные сервисы для разработки и запуска генеративного ИИ (GenAI), а также управление высокопроизводительными дата-центрами.

На сегодня основными компаниями, зарабатывающими на этом рынке существенные средства и влияющими на состояние фондового рынка, являются CoreWeave, Crusoe, Lambda, Nebius и OpenAI. В первую очередь благодаря OpenAI неооблака также предоставляют SaaS-подобные подписки для доступа к передовым ИИ-ботам. Помимо ведущих компаний из этой ниши, имеется ряд бизнесов намного менее масштабных или на ранних стадиях запуска: Altair, Applied Digital, Bitdeer, Core42, Core Scientific, DataRobot, Fluidstack, Hive Digital, HUMAIN, Hut8, IREN, Mawson, Northern Data Group, Nscale, TeraWulf, Together AI и WhiteFiber.

Неооблачные компании являются относительно небольшими стартапами, либо компаниями, изменившими бизнес-модели с криптовалютных проектов на облачные вычислительные сервисы. Ведущие гиперскейлеры также предоставляют в аренду ИИ-ускорители и предлагают ИИ-сервисы, но неооблачные компании в основном обеспечивают доступ именно к чипам и сопутствующей инфраструктуре, а не широкому портфолио облачных сервисов.

Как заявляют в Synergy, если не рассматривать «хайп», сопутствующий деятельности неооблачных компаний, темпы их роста и перспективы действительно впечатляют. GPUaaS и ИИ-сервисы растут сегодня на 165 % в год, причём неооблачные бизнесы играют в этих сегментах заметную роль. Есть все основания полагать, что они продолжать наращивать долю рынка на фоне того, что все облачные провайдеры стремятся удовлетворить растущий спрос на ИИ.

У аналитиков JLL имеются собственные выкладки о прогрессе неооблачных компаний. В конце сентября компания сообщила, что среднегодовой темп роста выручки (GAGR) неооблаков с 2021 года составил 82 %.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: