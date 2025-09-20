OpenAI потратит $100 млрд на аренду резервных ИИ-серверов у облачных провайдеров

Компания OpenAI, по сообщению The Information, намерена в течение пяти лет потратить до $100 млрд на аренду резервных серверов у облачных провайдеров. Эти ресурсы будут использоваться для удовлетворения спроса на вычислительные мощности в периоды пиковых нагрузок.

OpenAI полагает, что быстрое развитие ИИ и внедрение новых возможностей в данной области в перспективе могут привести к более резким скачкам нагрузки на серверные платформы. Компания опасается, что нехватка мощностей в подобных ситуациях может привести к тому, что клиенты начнут обращаться к Google, Meta✴ и другим конкурирующим игрокам.

Ожидается, что арендованные резервные ресурсы во время простоя будут использоваться для выполнения тех или иных научных и исследовательских задач. Кроме того, в зависимости от условий соглашения с облачным провайдером излишки вычислительных мощностей могут перепродаваться сторонним заказчикам.

В целом, OpenAI намерена выделять на облачные сервисы около $85 млрд ежегодно. Недавно компания заключила пятилетнее соглашение о приобретении вычислительных мощностей у Oracle для задач ИИ: на эти цели будет выделено $300 млрд. OpenAI продолжает использовать облачную инфраструктуру Microsoft Azure, а также арендует ресурсы у CoreWeave.

Ранее генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) заявлял, что со временем компания потратит на создание ИИ-инфраструктуры триллионы долларов. По словам Альтмана, доступ к передовым вычислительным мощностям является ключом к сохранению преимущества в гонке за ИИ. При этом OpenAI терпит убытки, рассчитывая выйти на прибыль в 2030 году. Компания прогнозирует, что её выручка вырастет до $200 млрд к концу текущего десятилетия против примерно $13 млрд, ожидаемых по итогам нынешнего года.

