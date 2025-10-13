Одноплатный компьютер Orange Pi 6 Plus получил 12-ядерный чип с NPU и 64 Гбайт ОЗУ

Дебютировал одноплатный компьютер Orange Pi 6 Plus, предназначенный для создания различных устройств с ИИ-функциями. Это могут быть системы промышленной автоматизации, компактные рабочие станции, edge-оборудование, домашние серверы и пр.

Изделие построено на процессоре Cix CD8180/CD8160 с 12 ядрами в конфигурации 4 × Arm Cortex-A720 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, 4 × Arm Cortex-A720 с частотой 2,4 ГГц и 4 × Arm Cortex-A520 с частотой 1,8 ГГц. В состав чипа входят графический ускоритель Arm Immortalis-G720 MC10 и нейропроцессорный блок (NPU). Суммарная заявленная ИИ-производительность достигает 45 TOPS.

Одноплатный компьютер может нести на борту 16, 32 или 64 Гбайт оперативной памяти LPDDR5-5500. Есть два коннектора M.2 2280 M-Key для SSD с интерфейсом PCIe (NVMe), слот для карты microSD, а также разъём M.2 2230 E-Key для адаптера Wi-Fi / Bluetooth. Предусмотрены два сетевых порта 5GbE.

В оснащение новинки входят по два порта USB 3.0 Type-C, USB 3.0 Type-А и USB 2.0, интерфейсы HDMI 1.4, eDP и DisplayPort 1.4 (говорится о возможности вывода изображения в формате 4К со скоростью 120 к/с), два гнезда RJ45 для сетевых кабелей, комбинированное аудиогнездо на 3,5 мм. Имеются два интерфейса камеры MIPI CSI (4 линии) и 40-контактная колодка GPIO (UART, I2C, SPI, PWM). Питание подаётся через коннектор USB Type-C (в комплект входит адаптер мощностью 100 Вт). К плате может быть подключён вентилятор охлаждения с ШИМ-управлением. Габариты составляют 115 × 100 мм, масса — 132 г. Заявлена совместимость с Debian, Ubuntu, Android, Windows, ROS2 (Robot Operating System 2).

