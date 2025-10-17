Одноплатный компьютер Orange Pi 4 Pro объединил ядра Arm и RISC-V

Дебютировал одноплатный компьютер Orange Pi 4 Pro, предназначенный для построения периферийных устройств с ИИ-функциями, систем промышленной автоматизации, сетевых хранилищ данных, шлюзов и пр. В основу новинки положена аппаратная платформа Allwinner.

Применён процессор A733, объединяющий два ядра Arm Cortex-A76 с частотой до 2 ГГц, шесть ядер Arm Cortex-A55 с частотой до 1,8 ГГц, а также ядро реального времени XuanTie E902 RISC-V с частотой 200 МГц. Чип содержит графический блок Imagination BXM-4-64 и нейропроцессорный модуль (NPU) с производительностью до 3 TOPS на операциях INT8 (говорится также о поддержке INT16/FP16/BF16). Объём оперативной памяти LPDDR5 может составлять 4, 6, 8, 12 и 16 Гбайт.

Изделие располагает коннектором M.2 M-Key для SSD с интерфейсом PCIe 3.0 (NVMe) и слотом microSD с поддержкой карт ёмкостью до 128 Гбайт, а опционально может быть добавлен накопитель eMMC вместимостью 16, 32, 64 или 128 Гбайт. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4 (BLE), сетевой контроллер 1GbE (YT8531CA) с поддержкой PoE.

В набор разъёмов входят три порта USB 2.0 Type-A, по одному порту USB 3.0 Type-A и USB Type-C (служит для подачи питания 5 В / 3 А), гнездо RJ45 для сетевого кабеля, коннектор HDMI 2.0 и аудиогнездо на 3,5 мм. Есть интерфейс MIPI-DSI (4 линии), два интерфейса MIPI-CSI (4 и 2 линии) и 40-контактная колодка GPIO, совместимая с Raspberry Pi. Габариты составляют 89 × 56 мм, масса — 58 г. Стоимость Orange Pi 4 Pro начинается примерно с $30 в варианте с 4 Гбайт ОЗУ.

