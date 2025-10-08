Не Windows, а золото: из старых британских ПК, лишённых обновлений Microsoft, можно извлечь драгметаллы на £1,8 млрд

Компании, занимающиеся переработкой старых компьютеров, готовятся к окончанию бесплатной поддержки ОС Windows 10 с 14 октября. Утверждается, что только в Великобритании из ПК можно извлечь драгметаллы на огромную сумму, сообщили эксперты службы переработки Businesswaste.co.uk, сообщает The Register. Одного только золота можно «добыть» на £1,6 млрд.

В старых компьютерах с Windows 10 есть золото и другие ценные металлы. Сумма получена путём умножения доли Великобритании на мировом рынке компьютеров на текущее максимальное количество устройств, которые не поддерживают обновление до Windows 11. Речь идёт о 3,6 % и 400 млн ПК соответственно. Другими словами, в Великобритании имеется 14,4 млн устаревших ПК. 70 % приходится на ноутбуки, 30 % — на настольные ПК, со средним весом 1,5 кг и 12 кг соответственно.

Из 1 т компьютеров, с учётом данных E-Parisara, можно извлечь 190,5 кг меди, 0,28 кг золота и 0,45 кг серебра. Суммарно же можно выручить £1,6 млрд за золото, почти £100 млн за медь и £33 млн за серебро. Всего, по оценкам Businesswaste.co.uk, электронные отходы от безнадёжно устаревших моделей компьютеров на Windows 10 способны принести почти £1,8 млрд.

Конечно, в реальности всё будет несколько сложнее, поскольку, например, число непригодных для Windows 11 компьютеров сильно отличается в разных регионах. Не учитывается и тот факт, что большинство предприятий уже учитывают в своих планах платные обновления безопасности Windows 10 Extended Security Updates (ESU). Впрочем, эксперты уверены, что ESU не является долгосрочным решением, а общий масштаб утилизации в любом случае останется значительным, хотя оценки, конечно, довольно приблизительные.

Разумеется, груды устаревших устройств не появятся в пунктах приёма электронных отходов сразу же после 14 октября. Многие установят Windows 11 обходными путями, но рано или поздно вопрос придётся решать всем. Пока же у владельцев устаревших ПК остаются вполне легальные варианты использования своего «железа». Так, эксперты считают, что многие смогут перейти на ChromeOS Flex или Linux, передадут ПК благотворительным организациям и др.

Если же устройства просто попадут на свалки, в земле могут оказаться драгоценные металлы буквально на миллиарды долларов. Как утверждают эксперты, Microsoft в данном случае нельзя считать «злодеем» — компания давно предупредила всех об окончании жизненного цикла Windows 10. Впрочем, пользователи, которым вполне хватило бы старого оборудования со старой ОС при должной поддержке, вполне могли бы поспорить с этим тезисом.

Масштабные кампании по утилизации электронных отходов не так уж редки. Например, телеком-компания Telia ещё в феврале 2025 года отправила на переработку 70 т телеком-оборудования после апгрейда норвежской сети до 5G. По данным TXO, отвечавшей за переработку, в 2025 году мировые телеком-компании получат до $720 млн только от продажи устаревших медных кабелей, а в следующие 15 лет они смогут заработать на них более $10 млрд.



