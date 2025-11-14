Microsoft запустила второй «самый передовой» ИИ ЦОД в мире по проекту Fairwater в рамках создания ИИ-суперфабрики

Microsoft запустила в Атланте (Джорджия) второй ИИ ЦОД по проекту Fairwater, подключенный к первому ИИ ЦОД такого типа в Висконсине для создания вычислительного суперкластера. Связь ЦОД осуществляется с помощью выделенной оптоволоконной сети AI Wide Area Network (AI WAN), специально предназначенной для выполнения ИИ-задач. Размеры и мощность нового ЦОД пока не раскрываются, но дата-центры этой серии станут крупнейшими объектами за всю историю Microsoft, а, возможно, и в мире.

В дата-центре используется замкнутая система жидкостного охлаждения, которую обслуживает одна из крупнейших в мире система чиллеров. Объект поддерживает стойки мощностью порядка 140 кВт (1360 кВт на ряд). В целом он использует сотни тысяч новейших ИИ-ускорителей NVIDIA GB200/GB300 NVL72, объединённых двухуровневой 800GbE-сетью с коммутаторами под управлением SONiC. Дата-центр в Атланте имеет два этажа, чтобы сократить расстояние между стойками во всех трёх измерениях.

Для AI WAN компания совместно с OpenAI, NVIDIA и другими партнёрами создала и внедрила протокол Multi-Path Reliable Connected (MRC) для оптимальной связи между несколькими дата-центрами класса Fairwater во время обучения сверхкрупных моделей, которые «не помещаются» в один ЦОД. Общая протяжённость каналов AI WAN составляет более 193 тыс. км.

В Microsoft отметили, что благодаря надёжной электросети Атланты удалось отказаться от проектов локальной генерации электроэнергии, специальных ИБП и двух линий питания, что сократило время запуска ЦОД и стоимость его эксплуатации. По словам компании, им удалось добиться доступности 99,99 % по цене 99,9 %.

Дополнительно разработаны уникальные программные и аппаратные решения для управления энергопотреблением, сглаживающие колебания нагрузок на сеть, вызванные работой ИИ, в том числе за счёт введения вспомогательных заданий во время простоя, самоограничения мощности GPU и использования накопителей энергии на площадке.

Microsoft вводит в эксплуатацию всё больше дата-центров проекта Fairwater и намерена объединить их в целую сеть, превратив дата-центры в распределённый виртуальный суперкомпьютер, способный решать проблемы способами, недоступные отдельны объектам. Как считают в компании, если традиционный дата-центр предназначен для запуска миллионов приложений для многочисленных клиентов, то «ИИ-суперфабрика» выполняет одну сложную задачу в миллионах ускорителей.

У Microsoft стремительно растут капитальные затраты на ЦОД и ускорители. При этом топ-менеджеры Microsoft признают, что «на самом деле никто не хочет иметь дата-центр у себя на заднем дворе». Жители большинства регионов опасаются роста стоимость коммунальных услуг, ущерба экологии и др.

