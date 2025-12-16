Одноплатный компьютер Luckfox Aura в стиле Raspberry Pi получил процессор Rockchip RV1126B с ИИ-быстродействием до 3 TOPS

В продажу поступил одноплатный компьютер Luckfox Aura в стиле Raspberry Pi, использующий аппаратную платформу Rockchip и ОС на ядре Linux. Новинка подходит для создания различных периферийных устройств с ИИ-функциями, включая машинное зрение.

Применён процессор Rockchip RV1126B, который содержит четыре вычислительных ядра Arm Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,6 ГГц и движок 2D Graphics Engine. Встроенный VPU-блок обеспечивает возможность декодирования материалов H.265/H.264 с разрешением до 3840 × 2160 точек (30 к/с), а также кодирования видео H.265/H.264. Имеется нейропроцессорный узел (NPU) с производительностью до 3 TOPS на операциях INT8 и поддержкой TensorFlow, Caffe, Tflite, Pytorch, Onnx NN, Android NN.

В зависимости от модификации Luckfox Aura несёт на борту 2 или 4 Гбайт LPDDR4X, а также опциональный модуль eMMC вместимостью 64 Гбайт (плюс карта microSD). В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 6 (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.4 BLE, контроллер 1GbE (с дополнительной поддержкой PoE). В набор разъёмов входят четыре порта USB 2.0 Type-A, гнездо RJ45 для сетевого кабеля, порт USB 3.0 OTG Type-C, отдельный коннектор USB Type-C для подачи питания, аудиогнездо на 3,5 мм. Кроме того, упомянуты два интерфейса MIPI CSI (по 4 линии) для камер, интерфейс MIPI DSI (4 линии) для вывода изображения (до 1920 × 1080 пикселей; 60 Гц) и 40-контактная колодка GPIO, совместимая с некоторыми модулями Raspberry Pi HAT.

Одноплатный компьютер имеет размеры 85 × 56 мм. Приобрести новинку можно по ориентировочной цене от $50 в варианте с 2 Гбайт ОЗУ и без встроенного eMMC-накопителя.

