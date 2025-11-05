AAEON представила Pico-ARU4 — первый в мире одноплатный компьютер формата Pico-ITX на чипе Intel Arrow Lake

Компания AAEON анонсировала одноплатный компьютер Pico-ARU4, предназначенный для создания различных устройств с ИИ-функциями. Утверждается, что это первое изделие в форм-факторе Pico-ITX, оснащённое процессором Intel Core Ultra Series 2 поколения Arrow Lake.

Решение имеет размеры 100 × 72 мм. В зависимости от модификации применяется процессор Core Ultra 7 255U (2P+8E+2LPE; 14 потоков; до 5,2 ГГц) или Core Ultra 5 225U (2P+8E+2LPE; 14 потоков; до 4,8 ГГц). В состав этих чипов входит ускоритель Intel Graphics. Показатель TDP равен 15 Вт.

Одноплатный компьютер может нести на борту до 32 Гбайт оперативной памяти LPDDR5-6400. Есть порт SATA-3 для подключения накопителя и коннектор M.2 2280 M-Key для SSD с интерфейсом PCIe 4.0 x4 или SATA. Кроме того, предусмотрен разъём M.2 2230 E-Key (PCIe 4.0 x1 + USB 2.0) для адаптера Wi-Fi. В оснащение входят сетевые контроллеры 2.5GbE (Intel I226) и 1GbE (Intel I219).

Возможен вывод изображения одновременно на два дисплея через интерфейсы HDMI 1.4 (3840 × 2160 пикселей; 30 Гц) и eDP 1.4. Присутствуют два гнезда RJ45 для сетевых кабелей и два порта USB 3.2 Gen2 Type-A. Через разъёмы на плате могут быть задействованы два порта USB 2.0 и два последовательных порта (RS-232/422/485). Питание подаётся через 2-контактный коннектор Phoenix. Имеется встроенный модуль TPM 2.0 для обеспечения безопасности.

Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +60 °C. Заявлена совместимость с Windows 10/11 и Ubuntu 22.04.2 (kernel 5.19.0 32 generic). Модель Pico-ARU4 доступна для заказа по ориентировочной цене $890.

