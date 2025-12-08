Вышел мини-компьютер AAEON Boxer-8651AI-Plus на платформе NVIDIA Jetson Orin NX

Компания AAEON представила компьютер небольшого форм-фактора Boxer-8651AI-Plus, спроектированный для выполнения ИИ-задач на периферии (Edge AI). Устройство может эксплуатироваться в неблагоприятных условиях, включая повышенные вибрации и температуры от -25 до +55 °C.

В основу положена платформа NVIDIA Jetson Orin NX: доступны модификации с 8 и 16 Гбайт памяти LPDDR5. В первом случае в состав решения входят шесть CPU-ядер Arm Cortex-A78AE, во втором — восемь. Обе версии несут на борту графический блок на архитектуре NVIDIA Ampere с 1024 ядрами. Благодаря поддержке Jetpack 6.2 реализован режим Super Mode, повышающий ИИ-производительность на операциях INT8 (Sparse) со стандартных 100 до 157 TOPS.

Компьютер оснащён разъёмами M.2 3042/3052 B+M Key для SSD или модема 4G/5G (плюс слот для SIM-карты) и M.2 2230 E Key для адаптера Wi-Fi/Bluetooth. Доступны четыре порта USB 3.2 Gen2 Type-A, последовательный порт RS-232 (Rx/Tx/CTS/RTS), коннектор Micro-USB, интерфейс HDMI 1.2 с поддержкой разрешения до 1920 × 1080 точек, сетевой порт 1GbE RJ45, а также гнёзда для подключения антенн беспроводной связи.

Новинка заключена в корпус с размерами 125 × 90 × 56 мм. Применено пассивное охлаждение; ребристая поверхность способствует более эффективному рассеянию тепла. Масса составляет 0,84 кг. Питание в диапазоне 12–24 В подаётся через 2-контактный разъём. Возможен монтаж компьютера на стену. За безопасность отвечает модуль TPM 2.0.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: