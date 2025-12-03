Арифметика не сходится: без прорыва инвестиции в ИИ не окупятся «ни при каких обстоятельствах», заявила глава IBM

По словам генерального директора IBM Арвинда Кришны (Arvind Krishna), занимающиеся ИИ-проектами компании тратят миллиарды долларов в гонке за создание «общего искусственного интеллекта» (AGI), способного сравняться с человеком или заменить его. Но в экономической целесообразности таких проектов он сомневается, сообщает Business Insider.

По его словам, расходы на ИИ-инфраструктуру постоянно растут, но компании, вероятно, «никаким образом» не смогут окупить такие затраты на дата-центры. По грубым оценкам бизнесмена, сегодня для дата-центра мощностью 1 ГВт требуется около $80 млрд. Если компания намерена построить дата-центры на 20–30 ГВт, её понадобится $1,5 трлн капиталовложений. При этом уже через пять лет ИИ-чипы в ЦОД потеряют актуальность, после чего будет необходимо всё «выбросить и заменить».

Как заявил Кришна, если смотреть на инвестиции в сфере разработки AGI, то они составляют около 100 ГВт. При текущем уровне затрат на инфраструктуру общая стоимость гонки составит приблизительно $8 трлн. По словам Кришны, никакой прибыли ждать не приходится, поскольку только для выплаты процентов с $8 трлн кредитов потребуется около $800 млрд ежегодно.

При этом без внешней финансовой и иной помощи не обойтись. В октябрьском послании к американским властям глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) рекомендовал США строить по 100 ГВт генерирующих мощностей в год, а сама OpenAI обязалась потратить около $1,4 трлн на различные сделки. Кришна не вполне согласен с Альтманом. Глава IBM вообще не уверен, что доступные сегодня технологии в принципе позволят создать AGI. Вероятность появления AGI без технологической революции Кришна оценил не более в чем 1 %. Простым масштабирование вычислительных мощностей, по-видимому, не обойтись.

Скептически к идее ускорения создания AGI отнеслись и некоторые другие лидеры технологических компаний. Глава Salesforce Марк Бениофф (Marc Benioff) заявлял, что с «крайним подозрением» относится к продвижению AGI, сравнив процесс с гипнозом. Руководивший проектом Google Brain Эндрю Ын (Andrew Ng) говорил, что AGI «переоценен», а генеральный директор Mistral Артур Менш (Arthur Mensch) назвал AGI «маркетинговым ходом». По словам соучредителя OpenAI Ильи Суцкевера, эпоха масштабирования прошла, и даже стократное увеличение масштаба LLM не поможет сделать настоящий качественный скачок. Мир снова возвращается в эпоху исследований, только с очень большими компьютерами.

Сам Кришна ничего против ИИ как такового не имеет. По его словам, ИИ-инструменты позволят предприятиям повысить эффективность, дав им триллионы долларов. Тем не менее, для AGI нужно больше технологий, чем просто современные LLM. Для его создания понадобится объединить LLM с «фундаментальными знаниями» (hard knowledge). Но даже в этом случае вероятность создания AGI можно отнести лишь к категории «возможно».

Хотя оптимистичный прогноз NVIDIA снизил опасения по поводу возможного возникновения «пузыря» на рынке ИИ, о возможности его появления эксперты и участники отрасли высказывались неоднократно. При этом в ноябре The Wall Street Journal рассказал, что IT-гиганты вкладывают в отрасль всё больше средств, без оглядки на опасения.

